Hay recuerdos inquietantes que se niegan a desaparecer: turbulentas memorias de las que resulta imposible deshacerse mientras exista la razón. BERENICE.

¡Esta narración carece de prólogo, porque carece de lógica!

Las raíces teatrales de Severino Puente (1949) no le impidieron buscar nuevos caminos a su paso por la radio y la televisión cubanas, donde resultó, ¡de verdad!, profeta. Se destacó por décadas como actor y director de espacios televisivos importantes, y se especializó en la confección de guiones, de los que suele decir: “La llegada de San Videotape” bendijo la posibilidad de argumentar lógicamente, fuera de la locura “en vivo” rodeada de paneles y pegamentos malolientes. Después de 1959, como era de esperar, fueron apareciendo “asesores”, envueltos en la sustancia irrespirable que invadió toda la isla, y se fue apagando la creación artística por falta de estímulos y recursos.

Como otros realizadores, Severino Puente ha escrito en el exilio muchas de las experiencias vividas en sus trajines faranduleros; ha compuesto versos (Tiempos de horror y de milagros); ha colaborado en periódicos y relatado el origen de mitos y refranes criollos. (La otra pelambre de la jutía y Donde florecen los Patakíes); ha contado el inicio y organización del espacio policial “Móvil 8”, realizado por él, y su estancia de un lustro en La Gran Manzana (New York Imprevisto). ¡Por supuesto que no ha podido evadir el síndrome “Novela”) Eso encierran precisamente estas páginas (su sexto libro): una novela corta fuera de lo común, con una trama de misterio, que puede tomarse histórica o humorística, pero invariablemente apartada del camino trillado.

“Siempre trato de salirme de los convencionalismos”, afirma el autor, y agrega: “Pero busco continuamente, de manera directa, o simbólica, mostrar La Llaga que todos padecemos de alguna manera. ¿A quién, que haya cumplido los trece años, no le han salido púas, Ah?