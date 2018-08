La libertad de la maestra Elba Esther Gordillo

Tweet on Twitter

Elba Esther Gordillo, exlideresa del Sindicato Nacional de los Trabajadores del Estado, informó, a través de un comunicado leído por su abogado, que un tribunal le otorgó su inmediata libertad.

“El día de hoy, a las 23:30 horas, recibí por parte del primer tribunal unitario en materia penal del primer circuito, la notificación del decreto de mi absoluta e inmediata libertad debida al sobreseimiento que recayó en la causa penal bajo la cual me encontraba sujeta”, leyó el abogado Marco Antonio del Toro desde las escalinatas de la casa ubicada en Polanco, donde Gordillo era mantenida en prisión domiciliaria.

En el comunicado, la maestra indicó que tras su liberación se dedicará a pasar tiempo con su familia y que por ahora no otorgará entrevistas a medios nacionales o extranjeros.

“Debido a la muy larga situación de aislamiento a la que me he visto sometida, me es necesario un plazo para asimilar privadamente las emociones que se derivan de un hecho tan importante en lo personal”, señaló la exlideresa.

Agregó que el próximo lunes 20 de agosto convocará a medios para detallar los hechos.

Del Toro indicó que la maestra ya está en libertad y con su familia, pero no dio a conocer los motivos por los que se dio el sobreseimiento y señaló que su clienta será la que revele los detalles al respecto.

Elba Esther Gordillo fue detenida el 26 de febrero de 2013 en el aeropuerto de Toluca acusada de los delitos de defraudación fiscal, delincuencia organizada y lavado de dinero, el último de ellos y que aún seguía vigente, era por mil 978 millones de pesos.

Sin embargo, Miguel Ángel Aguilar López, titular del Primer Tribunal Unitario Penal declaró procedente un incidente de sobreseimiento o cancelación del proceso a favor de Gordillo Morales, al considerar que las pruebas presentadas por la PGR eran insuficientes.

Dicha sentencia tuvo como consecuencia que fuera desechado el último proceso contra la exlíder del SNTE, el único que contenía un delito que le impedía la libertad provisional, en este caso la delincuencia organizada.

En procesos anteriores, Gordillo había sido absuelta de tres delitos más y tras una larga batalla jurídica, consiguió el beneficio de la prisión domiciliaria el 16 de diciembre del año pasado, argumentan