La Leyenda de Acción Jean-Claude Van Damme Regresa En el Explosivo Thriller KILL’EM ALL

Hazte con el Blu-ray™, DVD y Digital el 6 de Junio

CULVER CITY, Calif. (17 de mayo de 2017) – La leyenda de acción Jean-Claude Van Damme (The Expendables 2, la serie Universal Soldier) regresa con el explosivo y entretenido thriller KILL’EM ALL, cuyo debut en Blu-ray, DVD y Digital será el 6 de junio de 2017 de la mano de Sony Pictures Home Entertainment. Dirigida por el famoso coreógrafo de peleas Peter Malota, que trabajó junto a Van Damme en los clásicos de acción Double Impact y Universal Soldier, esta trepidante y vertiginosa película verá a la superestrella internacional atrapada en una trama mortal donde no faltarán la intriga y la venganza. La estrella original de Bloodsport también se verá por primera vez las caras en la pantalla con la estrella de Bloodsport 2-4, Daniel Bernhardt (John Wick), en un enfrentamiento de acción que los aficionados no querrán perderse. Protagonizada también por María Conchita Alonso (Predator 2, The Running Man), Peter Stormare (John Wick: Chapter 2, 22 Jump Street), Autumn Reeser (de la serie televisiva “The Arrangement”) y Kris Van Damme (Welcome to the Jungle, 6 Bullets), KILL’EM ALL está plagada de escenas de combate intenso que los seguidores ya esperan de la marca Van Damme.

Sinopsis : Tras un tiroteo en masa, un misterioso desconocido (Van Damme) llega a un hospital local al borde de la muerte. Poco después, una banda extranjera irrumpe con descaro en el hospital para acabar con él. Su enfermera, la única testigo que sobrevive al tiroteo, será sometida a un interrogatorio por parte del FBI donde se desvelará un complot internacional plagado de intriga y venganza. Con suficientes giros y contratiempos, KILL’EM ALL te mantendrá adivinando el desenlace final hasta que se haya disparado la última bala.

KILL’EM ALL está escrita por Jesse Cilio (The Perfect Weapon, The Story of Your Life), Brian Smolensky (Searching for Fortune, The Gadarene Swine) y Craig Stewart y producida por Rafael Primorac (The Perfect Weapon, Day of the Mummy) y Richard Salvatore (I Am Wrath, The Big Wedding). Los productores ejecutivos son Stuart Alson, David Coppa, John S. Hicks, Jeff Miller, Felix McNulty y Andre Relis, y los coproductores son Yvan Gauthier, Joe Lemmon y Peter Organ.

Tiene una duración aproximada de 95 minutos y una clasificación R por contenido de violencia y un lenguaje fuerte.

