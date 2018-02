La Historia de Liberación de República Dominicana que Culminó un 27 de Febrero

Tweet on Twitter

El 27 de febrero de 1844, fue la fecha en que, al fin, la República Dominicana pudo ser llamada como tal. Esta parte de la isla fue colonizada por España y posteriormente ocupada por los haitianos.

Fue con la Guerra de Independencia que los Padres de la Patria, Juan Pablo Duarte, Francisco del Rosario Sánchez y Matías Ramón Mella y sus seguidores con ideales liberales lucharon por un país libre.

La independencia de la República Dominicana es el proceso político por el que la parte este de la Isla Española, conocida como Santo Domingo español, de fundación y cultura española, se in-dependizó del Imperio de Haití que la mantenía ocupada desde 1822. Pero se dieron varios casos de independencia del Santo Domingo Español: una en 1821 por parte del capitán Núñez de Cáceres que declaró la independencia de Es-paña llamándolo Estado Indepen-diente de Haití Español y solicitó la anexión a la Gran Colombia de Simón Bolívar, pero no se llevó a cabo. Y luego en 1863 en el que la República Dominicana, ya fundada previamente en 1844, solicitó la anexión a España pero esto provocó la guerra de la Restauración que terminó en la independencia definitiva respecto de España.

Antecedentes de la independencia de República Dominicana

Con el Tratado de Basilea de 1795 la parte oriental de la isla Española, ocupada por el Santo Domingo Español, pasó a manos de Francia. Dicho tratado puso fin a la guerra de la Convención entre España y Francia y por la cual ésta ocupó en la Península las provincias vascongadas y el norte de Cataluña. España entregó su parte de Santo Domingo y así recuperó sus territorios peninsulares.

La soberanía francesa en la región duró hasta el 7 de noviembre de 1808 en el que la población hispano-dominicana vio a los franceses como traidores por la ocupación de España por parte de Napoleón y además diversas medidas comerciales antihaitianas y que afectaban a comerciantes dominicanos los pusieron en pie de guerra contra el gobierno francés. Fue el comerciante Juan Sánchez Ramírez el que logró el apoyo de numerosos criollos de la isla y, sobre todo, el del gobernador de Puerto Rico, general Toribio Montes, que envió 200 voluntarios puertorriqueños y dominicanos emi-grados, 400 fusiles con bayoneta, 200 sables y numerosas municiones. El encuentro de ambos ejércitos, el francés y el hispanodominicano fue un lugar llamado Palo Hincado y tuvo lugar el 7 de noviembre de 1808 con el resultado de la victoria hispana y la huida del ejército francés hacia Santo Domingo y el suicidio del gobernador francés, el general Louis Marie Ferrand.

La rendición definitiva francesa tuvo lugar el 8 de julio de 1809 abriéndose un período en la historia dominicana conocido como España Boba, en la que la metrópoli, ocupada en su guerra de independencia y los problemas con las revoluciones masónicas en la América española, no pudieron ocuparse de la isla de Santo Domingo. Los dominicanos tuvieron que protegerse y manejarse por sí mismos.

Primera Independencia,

la “efímera”

No fue hasta el 1 de diciembre de 1821 que el excapitán general y escritor José Núñez de Cáceres declaró la independencia del Santo Domingo Español convirtiéndolo en el Estado Independiente del Haití Español y solicitando su incorporación a la Gran Colombia de Simón Bolívar. Pero su pequeño estado tan solo duró dos meses, el tiempo que tardó el presidente haitiano Jean-Pierre Boyer en entrar al frente de su ejército el 9 de febrero de 1822 en Santo Domingo unificando la isla bajo el nombre de Haití. Boyer, masón, encontró numerosos apoyos de sus hermanos en el Santo Domingo español prin-cipalmente.

Anexión haitiana (1822-1844)

El nuevo gobierno haitiano dispuso numerosas medidas liberales para reactivar la economía dominicana como fue la abolición de la esclavitud, la reforma agraria repartiendo tierras entre los nuevos libertos pero con la obligación de cultivarla, la aplicación del código civil francés, el dar preferencia al idioma francés frente al español, la prohibición de algunas tradiciones españolas y también la prohibición de comerciar a los hispanodominicanos, solo lo podían hacer haitianos y extranjeros, si un dominicano quería poder comerciar tenía que nacionalizarse haitiano y gran importancia tuvieron también las medidas contra la Iglesia Católica, a la que confiscó rentas y bienes.

Juan Pablo Duarte y la guerra por la independencia

Las medidas reformistas gu-bernamentales y también el choque cultural que suponía la presencia haitiana y su gobierno empezaron a minar la relación entre ambos bandos. Los dominicanos empezaron a organizarse para librarse del yugo haitiano y un joven comerciante de Santo Domingo, Juan Pablo Duarte, fundó la sociedad secreta La Trinitaria, que posteriormente al ser descubierta por los haitianos, pasó a llamarse la Filantrópica.

Acompañaron a Duarte, en el acto de fundación de La Trinitaria, Juan Isidro Pérez, Pedro Alejandrino Pina, Félix María Ruíz, Benito González, Juan Nepomuceno Ravelo, Felipe Alfau, José María Serra y Jacinto de la Concha.

Asumieron el compromiso de luchar en la clandestinidad y propagar las doctrinas separatistas y mantener siempre encendido el fuego del patriotismo.

Lograron apoyos de grandes te-rratenientes y se levantaron el 27 de febrero de 1844 en Santo Domingo al grito de “¡Dios, Patria y Libertad!” provocando la huida de los funcionarios haitianos y la creación de una junta provisional de gobierno encabezada por el jurista conservador Tomás Bobadilla y Briones.

El 6 de noviembre del mismo año se creó una Asamblea Constituyente que redactó una constitución liberal basada en la separación de poderes.

En fechas posteriores se produjeron numerosas batallas ante los intentos de los haitianos por retomar el poder en Santo Domingo pero fueron rechazados y al final fue en el año 1865 que reconocieron la independencia de República Dominicana.

