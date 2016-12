La Historia de la Celebración de la Fiesta de Año Nuevo

El inicio del año no siempre se celebró el principio del año en la fecha en que lo acostumbramos, inclusive, existen todavía hoy muchos pueblos que lo celebran entre el principio de marzo, y los finales de abril como en Irán, Irak y la India.

Se celebró por primera vez en la Antigua Babilonia, hace unos 4000 años. El Año Nuevo Babilonio comenzaba con la primera lu-na creciente (la pri-mera luna nueva) luego del primer día de primavera (equi-noccio vernal).

Considerada como la estación del renacimiento, es muy acertado que se celebre en ese momento, ya que se asocia con el sembrado de nuevas cosechas y el florecimiento de otras plantas. Por el contrario, el 1 de enero carece de significación astronómica o agricultural. Es estrictamente arbitrario.

La celebración del Año Nuevo Babilonio duraba once días. Cada día tenía su propio estilo para su reconocimiento, lo que contrasta asombrosamente con las festividades de la actualidad.

Los romanos seguían celebrando el Año Nuevo a fines de marzo, pero con el tiempo su calendario fue modificado continuamente por diferentes emperadores. Finalmente, el calendario dejó de estar sin-cronizado con el sol.

El primero de enero se comenzó a celebrar cuando Julio César, auxiliado por el matemático Sosígenes, reformó el calendario en el año 46 a.C. extendiéndolo a 445 días y haciendo comenzar el año 45 a.C. en el primero de enero. Esta modificación duró hasta el año 1582, cuando el Papa Gregorio XIII volvió a poner al día el calendario. Además anteriormente dicho, los romanos acostumbraban, desde el año 153 a.C. hacer festejos el primero de enero, porque ese día comenzaban a desempeñar su cargo los nuevos magistrados anuales. Todo lo que se llevaba a cabo a principio de enero era en honor al dios Jano, deidad de los comienzos que regía sobre lo pasado y lo futuro y que poseía en Roma doce altares, a razón de uno por mes; además de su gran templo, que se cerraba cuando no había guerra. En su honor el primero de enero, la gente estrenaba ropa y los maridos regalaban dinero a sus mujeres, ellos cuidaban de que el año nuevo los sorprendiera con dinero en el bolsillo, y se procuraba cruzar primero con el pie derecho los umbrales de las casas a fin de tener buena suerte durante el año.

Con la expansión de la cultura occidental al resto del mundo durante el siglo XX, el 1 de enero se convirtió en una fecha de carácter universal, incluso en países con sus propias celebraciones de Año Nuevo (por ejemplo, China ). Desde entonces, la del Año Nuevo es uno de las principales festejos del planeta, y en muchos lugares suele iniciar desde la noche del 31 de diciembre del año que termina. Grandes eventos se realizan en las principales ciudades durante la Nochevieja (víspera del Año Nuevo correspondiente al 31 de diciembre), y son acompañadas con los más grandes eventos de pirotecnia.

En la cultura de Hispanoamérica existe una gran variedad de tradiciones y supersticiones para estas fechas, como forma de auguries para el año entrante. El descorchar una botella de sidra o champán a las 00:00 horas del 1 de enero aún se mantiene como todo un símbolo de celebración del Año Nuevo. En algunos países de América del Sur lo más común para celebrar la llegada del Año Nuevo es la quema de un monigote (muñeco hecho de trapos viejos relleno de paja que simboliza el año viejo o el año que está acabando) a las 00:00 horas del 1 de enero.

Debido a la rotación de la Tierra y los husos horarios, el primer lugar en recibir el nuevo año es Kiribati, en las islas Caroline y Kiritimati y , mientras que Samoa Americana, la isla de Alofi, la isla Baker y la isla Howland, son los últimos lugares en terminar el año saliente.

Según la tradición judeo-cristiana, el 1 de enero coincide con la circuncisión de Cristo (al octavo día de su nacimiento), cuando recibe el nombre de Jesús.

El Año Nuevo Chino se basa en el calendario lunar utilizado tradicionalmente en China. Según el calendario chino, la celebración de un nuevo año cae, en general, en la segunda luna nueva después del solsticio de invierno boreal ( 21 de diciembre). Debido a su carácter lunar, el Año Nuevo Chino no puede convertirse en una fecha exacta del calendario gregoriano, y se celebra entre el 21 de enero y el 18 de febrero.

Otras celebraciones de

Año Nuevo

El Año Nuevo musulmán se celebra el 1 de mucharram, cuya fecha correspondiente en el calendario gregoriano varía de año en año puesto que el calendario musulmán es lunar.

América del Sur: We Tripantu, la celebración del Año Nuevo ma-puche, indígenas chilenos , tiene lugar el 24 de junio. El Año Nuevo Aimara se celebra cada 21 de junio, la época del soltsticio, con la llegada del invierno.

El Año Nuevo Incaico (Bolivia, Ecuador, Perú, norte de Argentina y Chile) se celebraba en el mes de diciembre con el Cápac Raymi, en honor al dios sol. En esta celebración, se realizaban sacrificios de llamas y tenía lugar el Warachikuy, una ceremonia anual que marcaba el paso de la adolescencia a la adultez en los varones.

América del Norte: Algunos miembros que siguen el calendario canadiense diacorde, el año nuevo se celebra el día 47 del mes Vetriota, que en el calendario gregoriano sería el 8 de julio. Yancuic Xihuitl se celebra en el 11 de marzo por los Mexicas.

Wayeb’, se celebra durante los cinco días previos al 21 de febrero, año nuevo Maya en Guatemala. Es un periodo de recogimiento espiritual que sirve para reflexionar sobre lo que ha sucedido durante el último ciclo. En muchas comunidades lo celebran con ceremonias mayas o con ofrendas especiales en familia.

Asia del Sur: El Año Nuevo hindú se celebra dos días antes del festival de Diwali, a mediados de noviembre.

Europa: Algunos miembros de la Iglesia ortodoxa, como mantienen el calendario juliano, festejan el Año Nuevo el 14 de enero.

Cristianismo: En la Iglesia Cató-lica se celebra el año nuevo el 1 de enero según el calendario gregoriano, sin incluir a algunos miembros de la Iglesia vetero-católica que lo celebran el 4 de febrero, según el calendario gali-católico. Iglesa ortodoxa: Lo celebra el mismo día que la Iglesia Católica, con excepción de algunos miembros, que lo celebran el 14 de enero. Protestantes: Todas las Iglesias protestantes lo celebran el 1 de enero, excepto los cuáqueros, y luteranos, que no lo celebran. Testigos de Jehová: No lo celebran.

