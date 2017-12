La Guerra Global es Inminente, Pero, ¿Dónde Estará el Detonante?

José Brechner ha

escrito este artículo.

Lo damos a conocer sin estar totalmente de acuerdo con Brechner, pero sin ignorar que vivimos tiempos de posible catástrofe.

Emilio Martínez Paula

Expertos militares, economistas, agentes de inteligencia, otorgan un plazo de pocos meses, para que se desate la Tercera Guerra Mundial.

Los “Científicos del Reporte Atómico”, entre los que figuran 18 premios Nobel, que son los encargados de monitorear el “Reloj del Fin del Mundo”, que indica la cercanía al cataclismo nuclear y la destrucción del planeta, adelantaron dos minutos sus agujas acercándolas a tres minutos de la hora final, en enero de hace un par de años.

El Primer Ministro Israelí, Benjamín Netanyahu, advirtió al Congreso de Estados Unidos y al mundo, del peligro mortal para la humanidad que significa el enriquecimiento de Uranio en Irán a menos que se tomen medidas preventivas inmediatas contra el régimen Chiita.

El EI o Estado Islámico, continúa reclutando asesinos, armándose, y atacando a todos los que se encuentran en su camino.

El EI no reconoce como aliado a ningún país, y su objetivo es el dominio global del Islam bajo la tutela de su Califa, Abu Bakr al Bagdadi.

El principal enemigo del EI es Irán. No porque los iraníes no crean en que el Islam debe reinar, sino porque los ayatolas se consideran los preservadores del Islam verdadero; el Chiismo, y son ellos quienes quieren esclavizar al orbe.

El infantil, pero no por eso menos peligroso, dictador norcoreano, Kim Yong Un, podría atacar a Corea del Sur y Japón con armas nucleares, más probablemente no contaría con el apoyo de China, su principal aliado, si intenta ser el iniciador de la gran masacre.

Vladimir Putin, el más poderoso hombre del mundo, no piensa dejar Crimea bajo ningún motivo. Estuvo templadísimo cuando dijo: “Yo no tomo ninguna decisión sin pensar en las consecuencias.

Para dejarlo claro; nunca paso a un coche en la carretera sin mirar previamente adelante para ver si viene otro en la dirección contraria.

¿Por qué quiero recuperar Ucrania? Porque tengo el ejército más poderoso”.

En definitiva, los más proclives a iniciar el conflicto son Irán y Rusia. Ambos tienen pre-sencia en Latinoamérica.

Rusia colocó barcos de guerra en los puertos venezolanos, siempre mantuvo armamento en Cuba; e Irán tiene el soporte político de Argentina, Bolivia y Venezuela.

Para que Irán se encuentre presto a atacar atómicamente al EI y a sus vecinos Sunitas e Israelitas, le falta algo de tiempo.

Conclusión; el lugar más proclive donde podría darse el inicio de la Tercera Guerra Mundial, es –para variar— Europa. Putin es frío e inteligente.

Sabe que, la carretera estará despejada para conducir a la velocidad que desee sin que ningún vehículo le entorpezca el paso. Ya amenazó con invadir Estonia, Lituania y Letonia, que adquirieron membrecía en la OTAN en 2004.

Estados Unidos envió a esos países 3.000 soldados. Alrededor de 750 tanques, helicópteros y diverso armamento que llegaron a Riga para efectuar prácticas militares.

Frente al poderío bélico ruso, las fuerzas norteamericanas despachadas, son equivalentes a un niño de dos años que piensa atajar a un campeón de box de peso pesado, si de los “ejercicios”, pasan al combate.

El Coronel Steve Warren del ejército norteamericano, dijo hace un tiempo a Associated Press, que los juegos militares duraron tres meses.

Mientras que el General John O’Conner dijo –según la agencia de noticias TASS– que las tropas se quedarían el tiempo que fuese necesario para detener la agresión rusa. El objetivo de Putin es, que la Fe-deración Rusa tome el liderazgo mundial que intentó adquirir la Unión Soviética, reconquistando sus territorios, sin pregonar ni imponer el Comunismo, pero con la autoridad política y militar que la convertiría en la Mega Potencia. Obama ha sido el presidente más incompetente que ha tenido Estados Unidos y dejó el camino abierto para esto y más. Trump está tratando de poner orden.

*José Brechner es un analista político internacional y periodista boliviano.