La FDA Advierte del uso Ilícito de Silicona Inyectable y los Riesgos Para la Salud

La Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) emitió un comunicado de seguridad para advertir a los consumidores y a los profesionales de la salud acerca de la desfiguración y lesiones graves que puede acarrear el uso de silicona inyectable o de productos falsamente co-mercializados como rellenos dérmicos aprobados por la FDA, con el fin de aumentar el tamaño de los glúteos, los senos y otras partes del cuerpo.

“Una parte importante de nuestra misión de salud pública es nuestra obliga-ción de advertir a los consumidores sobre los productos no aprobados que se comercializan para usos médicos y que pueden causar daños graves. La silicona novica inyectable para delinear la figura que venden proveedores no autorizados ha despertado en nosotros preocupaciones importantes. Hemos visto la presencia de efectos adversos graves a consecuencia de estos productos —que a veces son de silicona de calidad industrial— utilizados para estos fines médicos no sancionados”, advirtió el Dr. Scott Gottlieb, M.D., comisionado de la FDA. “La FDA ha intervenido para tomar medidas coercitivas en contra de sujetos sin escrúpulos que promocionan y prestan estos servicios, pero también queremos concientizar al público en cuanto a los riesgos, los cuales pueden incluir una desfiguración irreversible, e incluso la muerte. Aunque continua-remos a la caza de quienes prestan estos servicios ilegales, la FDA ejercerá su mayor influencia educando a los estadounidenses para que eviten estas prácticas inseguras”.

La silicona inyectable es diferente de la que contienen los implantes de seno aprobados, porque el recubrimiento del implante impide que la silicona de desplace dentro del cuerpo. Al presente, la silicona inyec-table sólo está aprobado por la FDA para un uso específico dentro del ojo (el uso intraocular oftálmico). Al procurar agrandar el tamaño de sus nalgas o de sus senos, o hacerse otra intervención a gran escala para delinear la figura, a algunos consumidores falsamente se le dice que están recibiendo un relleno dérmico aprobado por la FDA, pero en realidad les están inyectando silicona.

Los consumidores deben advertir que la silicona inyectable empleada para delinear la figura no está aprobada por la FDA y puede aca-rrear graves efectos secundarios que pueden ser permanentes o incluso conducir a la muerte. Los efectos secundarios pueden incluir dolor continuo y lesiones graves, tales como cicatrices, necrosis y desfiguración permanente; si la silicona se desplaza más allá del sitio de la inyección, podría causar una embolia (obstrucción de un vaso sanguíneo), derrames cerebrales, infecciones y la muerte. Pueden presentarse complicaciones graves de inmediato, o podrían hacerlo semanas, meses o años más tarde.

La FDA aconseja a los consumidores que pudieron haber recibido inyecciones de silicona, que procuren atención médica de inmedia-to si experimentan problemas tales como dificultad para respirar, dolor en el pecho o indicios de un derrame cerebral.