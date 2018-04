La “Dulce Abuelita” más Buscada de los EE.UU.

Lois Riess tiene 56 años, está armada y es peligrosa,

según las autoridades

Su nombre es Lois Ann Riess, tiene 59 años de edad, es decir, todavía no podría jubilarse, pero ya es calificada como “la abuelita más buscada” de los Estados Unidos.

Todo comenzó con un asesinato y un robo en el condado de Dodge.

“La Oficina del Sheriff del Condado de Dodge y la Oficina del Fiscal del Condado están preparando cargos de asesinato en segundo grado contra Lois Riess por el asesinato de su esposo, David”, dijo el alguacil del condado de Dodge, Scott Rose.

Los crímenes de Riess comenzaron el 23 de marzo en Bloo-ming Prairie, y los socios comerciales de su esposo no lo habían visto durante dos semanas y le pidieron un cheque de bienestar, cuando la Policía fue su vivienda pareja en Blooming Prairie, lo descubrió muerto dentro de la casa con varios disparos, informó CBS y medios locales de Florida.

Después de ese descubrimiento, los investigadores intentaron localizar a Lois Riess pero no lograron encontrarla, tampoco el auto Cadillac Escalade de David

Los investigadores dicen que Lois falsificó firmas para retirar del banco $11,000 de la cuenta comercial de su marido.

Más tarde fue rastreada a un casino de Iowa, pero las autoridades dicen que se presentaron después de que ella se había ido.

Creen que Riess condujo a Florida, donde aparentemente abandonó el Cadillac Escalade en un parque cerca de Fort Meyers Beach.

Las autoridades lanzaron una alerta, la cual compartieron en Facebook.

Lois Riess, de Blooming Prairie, Minnesota, fue vista por última vez el domingo pasado, a unos 80 kilómetros de Corpus Christi, Texas, dirigiéndose al sur por la autopista 77, dijo John Kinsey, subcomisionado del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos.

La mujer es conocida por tener una adicción al juego y a menudo frecuenta los casinos.

Riess “sonríe dulcemente y se parece a la madre o abuela de cualquier persona, y sin embargo, es calculadora, violenta y es una asesina a sangre fría absoluta”, dijo Carmine Marceno, subcomisario del Condado Lee, al programa “Today” de NBC el lunes. “La sospechosa Riess, en algún momento, no tendrá recursos, se desesperará más y puede volver a matar”.

“El modo de operación de Riess es hacerse amiga de mujeres que se parecen a ella y robar su identidad”, dijo Marceno, llamando a Riess una “fugitiva peligrosa”.

La señorita Pamela Hutchinson fue atacada por la sospechosa debido a las similitudes en su apariencia, dijo Marceno. Le robó la licencia de conducir de la víctima, tarjetas de crédito y un Acura TL 2005, blanco (matrícula FL Y37TAA)”.

Lois Ries es blanca, con cabello rubio, mide 1,65 m y pesa 72 kilos.