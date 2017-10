Kazuo Ishiguro, Ganador del Premio Nobel de Literatura 2017

El escritor es famoso por textos como ‘The Remains of the Day’ (‘Los restos del día’) o ‘Never Let Me Go’ (‘Nunca me abandones’) entre otros

l británico Kazuo Ishiguro, de 62 años, fue galardonado con el premio Nobel de Literatura 2017 por sus “novelas de gran fuerza emocional”, que han descubierto “el abismo más allá de nuestro ilusorio sentimiento de conexión con el mundo”, anunció la Academia sueca.

Ishiguro es autor de ocho libros, entre las que destaca “The Remains of the Day” (1989), cuyo título en español es “Los restos del día”, pero más conocido como “Lo que queda del día”, que fue el elegido para la película protagonizada por Anthony Hopkins en 1993.

Las casas de apuestas le habían asignado las mayores probabilidades a escritores como Margaret Atwood, Ngugi Wa Thiong’o y Haruki Murakami, por lo que la elección de Ishiguro fue sorpresiva, incluso para el mismo autor.

El novelista se declaró “atónito y halagado” por el Premio Nobel de Literatura que le fue atribuido el jueves 5 de octubre y que recibirá el próximo 10 de diciembre en Estocolmo. “Es un honor magnífico, sobre todo porque significa que estoy siguiendo las huellas de los mejores autores”, dijo.

“El mundo está en un momento muy incierto, y espe-raría que todos los premios Nobel seamos una fuerza positiva para el mundo como está en este momento”, añadió. “Voy a estar profundamente conmovido si puedo, de alguna forma, ser parte de un clima de cambio este año, para contribuir a una atmósfera positiva en estos tiempos tan inciertos”.

Los temas más recurrentes en su obra, explicó la Academia sueca, son la memoria, el tiempo y el autoengaño. El galardonado también se ha adentrado en la ciencia ficción con su obra distópica “Never let me go” (“Nunca me abandones”, 2005) y en su último trabajo, “The buried giant” (“El gigante enterrado”, 2015), exploró “cómo la memoria se relaciona con el olvido, la historia con el presente y la fantasía con la realidad”, explica el fallo.

Ishiguro nació en 1954 en Nagasaki y vivió en Japón hasta los cinco años. Su madre sobrevivió a la bomba atómica cuando ella era adolescente. En 1960 su familia se trasladó al Reino Unido, donde su padre trabajó como oceanógrafo. El escritor estudió Filología Inglesa y Filosofía en la Universidad de Kent y participó en un postgrado de escritura creativa en la Universidad de East Anglia, momento en el que empezó a publicar cuentos. Ishiguro descubrió la literatura cuando era niño, con las historias de Sherlock Holmes en su biblioteca local.