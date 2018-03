Juez Criticado por Trump Falla a Favor del Muro Fronterizo

El juez mexicano-es-tadounidense Gonzalo Curiel falló a favor de la Administración de Donald Trump en una demanda que intentaba bloquear la cons-trucción de su prometido muro en la frontera entre México y Estados Unidos.

El juez federal Curiel, sobre quien Trump puso en duda su imparcialidad hacia él debido a sus orígenes mexicanos, falló contra una demanda interpuesta sobre la posibilidad de que el Gobierno estadounidense aplique exenciones ambientales para acelerar la construcción del muro.

El fallo, emitido por el Tribunal del Distrito Sur de California, implica que el Gobierno de Trump podrá esquivar dichas regulaciones medioambientales para acelerar la construcción de la ba-rrera fronteriza.

Curiel argumentó que no existen “serias dudas constitucionales” sobre el uso de las exenciones ambientales por parte de la Administración, y añadió que “el tribunal no puede considerar y no considera si las decisiones subyacentes para cons-truir las barreras fronterizas son políticamente sabias o prudentes”, escribió.

El juez Curiel fue blanco de críticas por parte del mandatario cuando este presidió la demanda colectiva contra la extinta Universidad Trump, ante la que finalmente se llegó a un acuerdo por $25 millones justo después de la elección presidencial.

“Al igual que yo, procedente de Indiana, el presidente de la Corte Suprema (John) Roberts, observó al abordar un caso rodeado de desacuerdos políticos: ‘Los tribunales tienen la autoridad para interpretar la ley; nosotros no poseemos ni la experiencia ni la prerrogativa de emitir juicios políticos’”, escribió Curiel.

Por su parte, el fiscal general de California, Xavier Becerra, aseguró tras co-nocer el fallo que su estado continúa considerando que la Administración Trump “está ignorando las leyes que no le gustan para resucitar” la construcción del muro en la frontera sur.

Un muro medieval a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México simplemente no pertenece al siglo XXI, aseveró Becerra.