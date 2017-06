Jefe de la Policía de Houston Rinde Informe Sobre sus Primeros Seis Meses en el Cargo

A Art Acevedo, la máxima autoridad policíaca de Houston, no le tiembla la voz para decir: “Si yo tengo un oficial que en vez de estar [persiguiendo] a pandilleros, a vendedores de drogas, a los que están matando y asaltando, quiere ir al Home Depot para caerle a los que están buscando ganarse la vida, vamos a tener problemas con ese oficial”

Arturo Acevedo, el jefe de la Policía de Houston (HPD, por sus siglas en inglés), reveló en una conferencia de prensa el 5 de junio las nuevas estrategias que realizará su oficina para combatir el crimen en la ciudad espacial, poniendo especial énfasis en la patrullaje nocturno por los barrios de la ciudad y el combate a las pandillas.

El jefe policial detalló en su programa de 33 puntos, haciendo un balance de su administración luego de seis meses de haber tomado el cargo, que vendrán cambios en el HPD y aseguró que “a nadie nos gustan los cambios… nos resistimos a cambiar, pero si queremos mejorar el departamento para hacer una ciudad más segura tenemos que tomar estas decisiones”.

Los puntos más llamativos de su programa de cambios es el aumento de patrullaje nocturno en los barrios con más violencia, luego de un trabajo de inteligencia y análisis estadístico, para saber qué zonas necesitan mayor cobertura de oficiales inmediatamente.

Otro punto es que su Unidad Antipandillas tendrá más oficiales que trabajarán en turnos nocturnos y los fines de semana para combatir a esos grupos delictivos. Además explicó que están abriendo canales de colaboración y comunicación con agencias federales y la fiscal del condado de Harris, Kim Ogg, para poder mandar a los pandilleros a penitenciarías federales.

En unas semanas, aseguró, su oficina también dará a conocer los detalles de un programa de traductores voluntarios que estarán en las patrullas del HPD para asistir a los agentes cuando tengan que cubrir una escena del crimen en donde no haya personas que hablen inglés.

Arturo Acevedo, mejor conocido como Art Acevedo, es el nuevo jefe de la Policía de Houston, es un hispano de origen cubano de 52 años de edad con espíritu jocoso y juguetón pero con mano dura y objetivos claros cuando se trata de cumplir su tarea de combatir el crimen.

Fue nombrado oficialmente en su cargo a mediados de noviembre y desde entonces ha dejado claro su interés de fortalecer las relaciones con la comunidad y de centrar sus esfuerzos en la reducción de crímenes.

Según estadísticas oficiales, en el 2016 se reportaron en Houston 302 homicidios y al menos 300 personas murieron en accidentes de tráfico.

Por esa razón quiere destinar tiempo para darse a conocer y acercarse a todos en la comunidad sin excepción de raza, estatus social o condición migratoria: pobre, rico, hispano, asiático, blanco, indocumentado. “Con esa confianza pienso que vamos a tener mejor cooperación y mejores resultados”, dijo.

En el caso específico de los indocumentados que residen en la ciudad y que pueden sentirse intimidados con la policía, Acevedo fue enfático en afirmar que mientras él esté al mando, sus oficiales tienen que enfocarse en capturar a quienes están cometiendo crímenes y dejar tranquilos a los que se están ganando la vida de forma digna.

Fue más concreto y dijo que los hispanos indocumentados tienen su palabra de que no los van a perseguir simplemente por su estatus migratorio. “Ese no es nuestro trabajo o nuestra función”.

Advirtió, sin embargo, que en Houston no hay tolerancia para aquellos indocumentados que manejan embriagados o drogados, que cometen delitos, roban, asaltan, violan o abusan de sus cónyuges. “[Esta es] una ciudad que le dice a todo el mundo bienvenidos, si están viviendo aquí, están respetando la ley y no están perjudicando la seguridad pública”.