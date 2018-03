Jefe de la Policía de Houston: No Abra Paquetes que le Lleguen a su Puerta que Usted no ha Solicitado

El jefe del Departamento de Policía de Houston, Art Ace-vedo, lanzó un llamado a la comunidad para que esté atenta ante el arribo a sus casas o negocios de cualquier paquete que no estén esperando.

El llamado de Acevedo se hizo a luz de las dos explosiones ocurridas esta semana en Austin, la capital de Texas, y que han dejado dos personas muertas y dos heridas graves.

El jefe de HPD agregó: “Si usted recibe un paquete sospechoso llame al 911 y no lo manipule”.

El Fiscal General de Texas, Ken Paxton, hizo un llamado similar pero lo extendió a todos los residentes de Texas.

Cómo reconocerlos

¿Huele mal, no tiene etiqueta o está escrito a mano? No abra el paquete y llame a las autoridades. Varios departamentos de policía en Texas han pedido estar atentos ante co-rrespondencia dudosa, luego de tres explosiones que dejaron dos muertos en Austin, Texas.

Agencias federales del orden apuntan a estas señales de alerta.

Autoridades en Austin y otras ciudades de Texas han pedido que se mantenga alerta de cualquier paquete que no espera y cuya procedencia sea dudosa, luego que se diera a conocer que las tres explosiones registradas en lo que va del mes están relacionadas.

Si tiene información sobre lo ocurrido en Austin, la policía pide que localmente llame a Crime Stoppers al 512-472-TIPS (8477, mande un mensaje de texto con las siglas “DPS” seguido de su mensaje al 274637 o se comunique con la agencia de seguridad estatal a través del 1-800-252-TIPS.

Las autoridades dejaron en claro que los paquetes que explotaron no habían sido entregados por el servicio postal o una compañía de envíos registrada, por lo que creen que los responsables de lo ocurrido “colocan los paquetes durante la noche”.