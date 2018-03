Italianos van a las Urnas el 4 de Marzo

Tweet on Twitter

La coalición que lidera Silvio Berlusconi librará durante la última semana una guerra en el sur de Italia por conseguir cerca de un millón de votos que le faltaría para gobernar.

Un 35% de los 51 millones de electores convocados el próximo 4 de marzo no sabe por quién votará. Desde hace una semana las previsiones se mueven a tientas en el apagón de encuestas impuesto por ley. Pero los expertos señalan que el centroderecha —Forza Italia, Liga Norte y Hermanos de Italia— está cerca del 40% de votos para una mayoría absoluta. Se la jugarán en el sur. Pero si no sucede, Italia volverá a ser Italia y se encaminará a un complejo proceso en el que emergerá la figura del presidente de la República, Sergio Mattarella, para deshacer el entuerto.

El centroderecha o el bloqueo. Esta es la situación a pocos días de las elecciones, siempre a la espera de lo que decida un enorme número de indecisos a quienes una campaña construida con promesas irrealizables no ha sacado de dudas. Poca publicidad, mítines low cost y las arcas de los partidos vacías. La sensación que recorre Italia es la de un obstinado déja-vù, encarnado nítidamente en un Berlusconi firmando el mismo contrato en el mismo programa televisivo que hace 17 años. Pero también el del retorno del propio Matteo Renzi en clave crepuscular o la versión solitaria de Emma Bonino, despojada ya del gran relato del Partido Radical y encomendada al prestigio del personaje.

La coalición de derechas, saca ya pecho y empieza a imaginar su hipotética llegada al Ejecutivo tras cinco años de izquierda.

Berlusconi ha celebrado este domingo, en una larga intervención en su teatro Manzoni de Milán, que el bloque ya supera el 40 % de los votos necesarios para ganar, según sus informes internos, pero al mismo tiempo ha dicho que “no basta” pues desea “una gran mayoría”.