IRS Ofrece Consejos Sobre qué Hacer si no Presentó sus Impuestos

Si bien la fecha límite de presen-tación de impuestos federales ya pasó para la mayoría de las personas, todavía hay algunos contribu-yentes que tienen asuntos pendientes con sus impuestos. Esto incluye a personas que aún no han presentado sus declaraciones, otros que no han pagado o aquellos que esperan por su reembolso de impuestos.

El IRS ofrece estos consejos para manejar algunos pro-blemas típicos luego de la fecha límite:

¿No presentó su declaración el 18 de abril?

No hay multa por presentar una declaración tardía después de la fecha límite de impuestos si le corres-ponde un reembolso. Las multas e intereses sólo se acumulan en declaraciones no presentadas si los impuestos no se pagaron antes del 18 de abril. Cualquiera que no haya presentado y deba impuestos debe presentar una declaración y pagar tanto como sea posible para reducir las multas e intereses. Para aquellos que califican, Free File del IRS aún está disponible en IRS.gov hasta el 15 de octubre para preparar y presentar declaraciones electrónicamente.

La presentación rápida es especialmente importante porque la multa por presentación tardía de impuestos no pagados se acumula rápidamente. Por lo ge-neral, esta multa, también conocida como multa por falta de presentación, generalmente es del 5 por ciento por cada mes o parte de un mes en que llega tarde la declaración.

Pero si la declaración se presenta más de 60 días después de la fecha de vencimiento de abril, la multa mínima es de $210 o el 100 por ciento del impuesto no pagado, cualquiera que sea menor. Esto significa que si el impuesto adeudado es de $210 o menos, la multa es igual al monto del impuesto adeudado. Si el impuesto adeudado es más de $210, la multa es de al menos $210.

En algunos casos, una presentación tardía del contribuyente puede calificar para un alivio de multa. Si existe una buena razón por la que se presenta la declaración tarde, asegúrese de incluir una explicación con la declaración.

Sucesivamente, los contribuyentes que tienen un historial de presentación y pago a tiempo, a menudo califican para recibir un alivio de multa. Por lo general, un contribuyente calificará para este alivio si no ha sido multado por los últimos tres años y cumple con otros requisitos. Para obtener más información, consulte la página de reducción de multas por primera vez (en inglés) en IRS.gov.