IRS Anima a Contribuyentes a Renovar los Números ITIN

El Servicio de Impuestos Internos, IRS, insta a los contribuyentes con un Número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN) expirado, a renovarlo lo antes posible. Las declaraciones de impuestos con ITINs expirados enfrentarán demoras en el procesamiento y los contribuyentes afectados pueden perder la elegibilidad para beneficios tributarios clave hasta que se renueve el ITIN.

Un ITIN es usado por cualquier persona que tenga obligaciones de pago o de presentación de impuestos según la ley tributaria de EE. UU., pero no es elegible para un número de seguro social. En virtud de una serie de disposiciones (en inglés) establecidas por la Ley de Protección de los Estadounidenses de Aumentos de Impuestos (PATH) promulgada por el Congreso en diciembre de 2015, los ITINs que no se hayan usado en una declaración de impuestos al menos una vez en los pasados tres años expirarán.

Además, ITINs con ciertos dígitos medios expiraron, lo que requirió la renovación del contribuyente a fin de conti-nuar usándolo para presentar una declaración de impuestos federales.

Aquellos ITINs con dígitos medios de 70, 71, 72 u 80 (ejemplo: 9NN-70-NNNN o 9NN-80-NNNN) expiraron el 31 de diciembre de 2017. Los ITINs que tienen dígitos medios 78 ó 79 expiraron el 31 de diciembre de 2016, pero los contribuyentes aún pueden renovarlos.

¿Quién debe renovar un ITIN?

Los contribuyentes con ITINs que expiraron a fines de 2017 y que necesitan presentar una declaración de impuestos en 2018 deben presentar una solicitud de renovación. Otros no necesitan tomar ninguna acción.

Los ITINs con dígitos medios 70, 71, 72 u 80 (por ejemplo, 9NN-70-NNNN) deben renovarse si el contribuyente tendrá un requisito de presentación en 2018.

Los contribuyentes cuyos ITINs expiraron por falta de uso solo deberían re-novar su ITIN si tendrán un requisito de presentación en 2018.

Los contribuyentes que son elegibles para, o que tienen, un SSN no deben re-novar su ITIN, pero deben notificar al IRS tanto de su SSN como de su ITIN anterior, para que sus cuentas puedan combinarse.

Los contribuyentes cuyos ITINs tienen dígitos medios 78 ó 79 que ya habían expirado y nunca se renovaron deben renovar su ITIN si tendrán un requisito de presentación en 2018.

Cómo renovar un ITIN

Para renovar un ITIN, los contribu-yentes deben completar un Formulario W-7 y enviar toda la documentación requerida. Aunque el Formulario W-7 generalmente se adjunta a la declaración de impuestos, no se requiere que el contribuyente adjunte una declaración de impuestos federales a su solicitud de renovación de ITIN.

Puede tomarle al IRS hasta 11 semanas para completar una solicitud de renovación de ITIN durante la temporada de impuestos.