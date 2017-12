Irina Baeva ni Niega ni Afirma ser la Tercera en Discordia en la Separación de Gabriel Soto

Aunque confirmó que en algún momento de su matrimonio cometió una infidelidad, Gabriel Soto negó esta semana en una entrevista exclusiva con el periodista Gustavo Adolfo Infante que Irina Baeva, con quien protagonizó el año pa-sado la exitosa telenovela ‘Vino el amor’, sea la responsable de su separación de su todavía esposa y madre de sus dos hijas Geraldine Bazán.

“Aquí se están tratando de encontrar culpables, Irina no tuvo ni tiene nada que ver en mi separación con Geraldine y no hay terceras personas. Ese no fue el motivo de mi separación”, dejó claro el galán mexicano, quien protagoniza actualmente en México la telenovela Caer en tentación (Univisión) junto a Silvia Navarro, Adriana Louvier y Carlos Ferro.

Pero, ¿qué tiene que decir la actriz de origen ruso sobre este controversial asunto en el que se ha visto envuelta tras ser señalada como la tercera en discordia entre Soto y Bazán?

Hasta el momento la intérprete de 25 años había preferido obviar el tema y guardar silencio, a pesar de la lluvia de insultos y críticas que ha estado recibiendo a diario a través de las redes sociales.

Este lunes, sin embargo, la joven decidió hacer frente por primera vez a la controversia, aunque lo hizo de una manera muy sutil. En lugar de expresar directamente su opinión, Baeva optó por retuitear un mensaje de una seguidora en el que deja claro lo poco que le importa la opinión de los demás respecto a este delicado tema que tantos dolores de cabeza le ha traído.

“Guardemos postura, esa gente no se merece ni que les respondamos porque es gente cerrada y nefasta. Así que de nada sirve ponerse al tú por tú con personitas que no piensan y que no usan el cerebro”, reza el tuit que compartió Irina a sus más de 50 mil seguidores de Twitter.

La actriz se encuentra enfocada actualmente en las grabaciones de la telenovela Me declaro culpable, historia que protagoniza en México junto a Mayrín Villanueva, Juan Soler y Juan Diego Covarrubias, entre un gran elenco.