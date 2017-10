Investigan a Novia del Atacante de Las Vegas

La novia del tirador de Las Vegas, de regreso en Estados Unidos tras un viaje de varias semanas al extranjero, estará en el centro de la investigación por la muerte de 59 personas, mientras las autoridades intentan determinar por qué un hombre sin antecedentes de violencia conocidos disparó contra la multitud que asistía a un concierto desde la planta 32 de un hotel.

Marilou Danley, de 62 años y que estaba en Filipinas cuando ocurrió la balacera, fue recibida por agentes del FBI a su llegada al aeropuerto de Los Ángeles el martes en la noche, según un funcionario de seguridad.

El responsable habló con The Associated Press bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a discutir el caso en público.

El jefe de la policía de Las Vegas, Joseph Lombardo, que calificó a Danley de “persona de interés” en el ataque, dijo que “esperamos obtener alguna información de ella pronto” y apuntó que está “absolutamente” convencido de que las autoridades encontrarán qué motivó a Paddock, un contable retirado de 64 años al que le gustaba apostar grandes cantidades de dinero y que se suicidó antes de que la policía llegase a la habituación desde la que perpetró la matanza.

Una “persona de interés” en un caso no es un sospechoso formal sino un individuo que puede tener información valiosa para la policía durante la investigación de un delito.

Danley llegó a Filipinas el 15 de septiembre, según los documentos de inmigración del país asiático. Se marchó el 22 de septiembre y regresó de nuevo tres días más tarde en un vuelo procedente de Hong Kong. Viajaba con pasaporte australiano.

Paddock transfirió $100,000 a una cuenta en Filipinas días antes del tiroteo, dijo un funcionario estadounidense informado por las fuerzas de seguridad pero que no estaba autorizado a realizar comentarios sobre el caso y habló con la AP bajo anonimato.

Los investigadores siguen intentando rastrear ese dinero y revisan también al menos una docena de reportes financieros de las últimas semanas que apuntan a que Paddock apostó más de 10.000 dólares al día, agregó.

La novia del tirador de Las Vegas, o “compañera de vivienda” como la des-cribió la Policía, es una australiana de origen filipino, que se instaló hace 20 años en Estados Unidos para trabajar en los casinos, “orgullosa madre y abuela que vive la vida al máximo” según su perfil de Facebook y una “jugadora profesional de las apuestas y el casino”.