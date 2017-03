Impiden el Ingreso a Ecuador de la Esposa del Preso Político Venezolano Leopoldo López

Las autoridades ecuatorianas im-pidieron el miércoles el ingreso al país de la esposa del encarcelado líder opositor venezolano Leo-poldo López y luego de algunas horas fue embarcada de regreso a Miami.

En un vídeo difundido en las redes sociales Lilian Tintori aseguró que “en Inmigración nos quitaron los pasaportes, nos tienen retenidas en el aeropuerto de Guayaquil. Las autoridades no nos dejan entrar. Por órdenes del gobierno de Rafael Correa nos impiden la entrada”.

Aseveró que “me dijeron que no tenía acceso y que tenía que devolverme”.

Tintori llegó la madrugada desde Miami para acompañar al candidato opositor a la presidencia de Ecuador, Guillermo Lasso, en algunas actividades proselitistas.

Luis Monge, gobernador de la pro-vincia de Guayas donde está Guayaquil, dijo que “el ingreso de ella no corresponde debido a que su visa no le da para hacer activismo y proselitismo político… cuando ingresa manifiesta que va a ser proselitismo, activismo y eso no le corresponde”.

En Ecuador está vigente la ciudadanía universal y la libre circulación de personas, lo que implica que la mayor parte de los habitantes del planeta pueden ingresar al país sin visa hasta por tres meses.

Ello permitió en el pasado reciente el ingreso de miles de cubanos y venezolanos sin acreditar mayores argumentos.

Lasso aseveró “no existe ningún motivo para impedir su ingreso… ya que los venezolanos no necesitan visa para el ingreso” a Ecuador y relató que tras ser retenida durante unas cinco horas Tintori fue obligada a embarcarse en otro vuelo de regreso a Miami.

“Me voy con la frente en alto porque voy a seguir luchando por la libertad de mi país y los derechos humanos de Venezuela y Ecuador”, enfatizó Tintori.

La cancillería de Ecuador no se pronunció sobre el hecho.

A fines de agosto la excandidata presidencial ecuatoriana Cynthia Viteri también fue impedida de ingresar a Venezuela.