Huertas Orgánicas Caseras, Algo Sencillo de Hacer que Cambia la Vida y Ayuda al Planeta

No se necesita demasiado espacio. Es cuestión de decisión, paciencia y ganas de comenzar con un proyecto ecológico que además dará buenos resultados.

Las huertas orgánicas caseras o comunitarias se convirtieron en una tendencia de producción que va creciendo cada vez más con el correr del tiempo.

En balcones, terrazas, pequeños espacios de tierra y hasta en pequeñas ma-cetas, centenares de personas se dedican a la producción de verduras 100 por ciento orgánicas.

La mayoría no lo hace por una cuestión comercial sino por los beneficios saludables y el placer de consumir lo que cada uno produce.

La mayoría reconoce que lo más interesante de la experiencia con la producción orgánica pasa por el trabajo en equipo. Los productores aseguran que la verdura orgánica tiene grandes diferencias con las que se consiguen habitualmente en los comercios tradicionales: el color es distinto, son más sabrosas y, lo más importante, no tienen ningún riesgo químico.

“Comencé a hacerlo como un pasatiempo, pero hoy le dedico varias horas al día”, dijo Bernardo, un jubilado que ya tiene una pequeña pero frondosa huerta en el jardín de su casa. Aseguró que él mismo produce los vegetales y toda su familia consume tomates, lechugas, mo-rrones y todo tipo de verduras que crecen en un espacio no muy grande. “Me gustaría tener más espacio, pero me conformo con este que es suficiente”, dijo.

Los especialistas aseguran que armar una huerta ecológica y casera no es imposible. Sólo se necesita adquirir mínimos conocimientos como la preparación de la tierra, ya sea en almácigos, macetas o en los patios y los cuidados que requiere cada variedad de verdura o hierbas que se quieran producir.