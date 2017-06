Honduras Llama a Votar

TEGUCIGALPA, Honduras (Es-pecial para el periódico Informa-ción/Houston, Texas)

Gran cantidad de personas en Amé-rica Central seguimos pensando que el golpe de Estado que el ejército hondureño dio contra el díscolo ex presidente Manuel Zelaya, el 28 de junio del 2009, fue enteramente para bien, porque era necesario e ineludible; y la grandeza de la Institución castrense estribó en que le devolvió el poder a la democracia, al sistema que Zelaya quería enterrar para siempre, mediante una dictadura manejada desde La Habana y Caracas, por Raúl Castro y Hugo Chávez. Gracias a ese acto de civismo, más que de golpe de Estado, el Tribunal Supremo Electoral de Honduras (TSE), acaba de convocar a las elecciones nacionales para el próximo 26 de noviembre.

Ha llamado a ejercer su derecho Constitucional a los 6,2 millones de ciudadanos, de un total de 8,6 millones quienes componen al pueblo de este país. David Matamoros, magistrado presidente del TSE, ha instado a los hondureños para que acudan masivamente a las urnas de votación, para elegir presidente de la República, vicepresidentes, 128 diputados al parlamento local y 20 al Centroamericano, más 298 alcaldes municipales. Pero lo importante de esta consulta popular se fundamenta en dos aristas… 1- la democracia que aparece firme, sólida y consolidada en Honduras, al ser la décima elección consecutiva que se efectúa desde 1981; y 2- el camino para implementar reformas constructivas está plenamente allanado para introducir una policía socio-laboral con la creación de empleos, más centros educativos y oportunidades reales para que el ciudadano progrese y se olvide de inmigrar hacia los Estados Unidos. Recordemos que estas personas, junto a los salvadoreños, son los que más emprenden el viaje azaroso hacia la potencia del norte.

En los comicios participarán 10 partidos, de los cuales 7 tienen, ahora mismo, representación en el Parlamento. Estos son, el Nacional, en el poder; Libertad y Refundación; el Liberal; Anticorrupción; Democracia Cristiana; Unificación Democrática e Innovación; y Unidad-Socialdemócrata. Los que no tienen parlamentarios son Alianza Patriótica Hon-dureña, Frente Amplio y el Centro Social Cristiano.

Y la situación no se queda ahí, sino que el mismo presidente del TSE, David Matamoros, ha pedido que estas elecciones sean diáfanas, ejemplares para el resto de naciones de América Latina y a favor del país y su gente. “Hacemos un llamado a los partidos políticos y sus candidatos, para que lleven a cabo una campaña de altura, propositiva e innovadora”, dijo ante la audiencia que lo seguía por una transmisión televisiva y radial. Y agregó, “pido a los políticos que asuman con la mayor de las responsabilidades la transparencia en el manejo de los fondos de campaña y en la ejecución de las tareas dentro del proceso electoral, que la ley les asigna.” Y a los medios de comunicación los instó para que “acompañen al TSE como observadores de la justa electoral, haciendo llegar sus observaciones y recomendaciones e informando al pueblo hondureño de manera objetiva.” Es así como “el banderazo de salida ha sido dado” para que arranque la campaña política en Honduras, por la presidencia de la República y el Parlamento Nacional. Aunque el mismo magistrado olvidó mencionar las prioridades que se deben afrontar, cuales son el empleo, la educación y el progreso general para los pobladores; porque una vez conseguido esto, se podrá decir cabalmente que la democracia hondureña no sólo es abierta y limpia, sino también humanista, constructiva, moderna y preocupada por sus ciudadanos de manera franca y decidida.

