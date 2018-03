Histórica Reunión de los Líderes de Corea del Norte y China

El líder norcoreano viajó en tren con su esposa.

Es su primera salida al exterior desde que asu-mió en 2011

l líder norcoreano, Kim Jong-un, aseguró este miércoles que Pyongyang está “comprometido con la desnuclearización” en un encuentro con el presidente chino, Xi Jinping, en Pekín, al tiempo que sostuvo que está “dispuesto a dialogar con Estados Unidos”.

“Nuestra postura es consistente en estar comprometidos con la desnuclearización en la península, de acuerdo con la voluntad del fallecido presidente Kim Il Sung y el difunto Secretario General Kim Jong Il”, enfatizó Kim, según informó la agencia oficial de noticias Xinhua.

Los medios norcoreanos había confirmado horas atrás que el líder supremo, Kim Jong-un, había viajado a China junto a su esposa, en lo que se convirtió en su primera salida al extranjero, que se produce en plena etapa de distensión.

Durante su “visita no oficial”, Kim y su esposa Ri Sol Ju asistieron a un banquete de bienvenida en el Gran Palacio del Pueblo con Xi y su esposa Peng Liyuan, según Xinhua.

“Mantuve conversaciones exitosas con [el presidente] Xi Jinping sobre las relaciones entre los dos partidos y los dos países, nuestras respectivas situaciones internas, el mantenimiento de la paz y la estabilidad en la península coreana y otros asuntos”, declaró Kim Jong-un durante el banquete que le ofreció el presidente chino a él y a su esposa, según la agencia china.

La visita fue el primer viaje conocido de Kim fuera de Corea del Norte desde la muerte de su padre, Kim Jong Il en 2011, y fue la primera vez que se encontró con Xi.

La agencia de noticias Bloomberg había asegurado, citando a tres personas supuestamente enteradas de la visita, de la llegada en un misterioso tren del líder norcoreano. La agencia de noticias japonesa Kyodo informó después de su marcha de Pekín.

El padre del líder norcoreano, Kim Jong-il, realizó visitas secretas en tren a China en 2010 y 2011, que no fueron confirmadas hasta que no regresaba al país. Siempre viajaba en tren porque tenía miedo a volar. No está claro si también su hijo tiene miedo a volar o si prefiere el tren por cuestiones de seguridad o miedo a sufrir un atentado.

Una visita de Kim supondría un momento de mayor distensión en la disputa por el programa nuclear y armamentístico de Corea del Norte. Tras su sorprendente acercamiento a Corea del Sur desde comienzos del año, se espera que el líder norcoreano se reúna en abril y mayo, respectivamente, con los presidentes surcoreano, Moon Jae-in, y estadounidense, Do-nald Trump. Este jueves está previsto un encuentro preparatorio con Corea del Sur.

China ha quedado hasta ahora fuera de los esfuerzos diplomáticos a este nivel. Los dos países han tenido tradicionalmente buenas relaciones, pero la relación se tensó a raíz de los ensayos nucleares y test misilísticos norcoreanos. Pekín apoyó incluso en 2017 las sanciones aprobadas contra Pyongyang en el Consejo de Seguridad de la ONU.

Se informó que China notificó a Estados Unidos de la visita de Kim después de que ésta ocurriera, subra-yando aún más el estatus del líder norcoreano como el rey de la fiesta en el Noreste Asiático. Kim ve en sus armas nucleares la carta de presentación de su país, dotado de cierto estatus y prestigio. Y su viaje a China sirve para resaltarlo.

Desde 2013, muchos analistas habían visto señales de distanciamiento entre Pekín y Pyongyang. Kim Jong-un purgó a Jang Song-thaek, su tío y el hombre que en su tiempo era visto como el encargado de manejar la relación bilateral de parte de Corea del Norte. Además, en 2016 y 2017, Corea del Norte realizó lanzamientos de misiles balísticos durante períodos cruciales para China. Los próximos meses abrirán una caja de Pandora en el Noreste Asiático. Kim ha sido citado por funcionarios de Corea del Sur y de China como dispuesto a discutir la desnuclearización.