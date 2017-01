Héctor Bonilla es “Un Padre no tan Padre” en la Película que se Estrena en EE.UU.

Estelarizada por Héctor Bonilla, Benny Ibarra y Jaqueline Bracamontes, ‘Un padre no tan padre’ es una cinta capaz de generar sentimientos encontrados.

Por momentos divierte con un mensaje positivo sobre la tercera edad y un final conmovedor (de película comercial, pero funciona), aunque en su totalidad es sumamente dispareja.

Dirigida por Raúl Martínez y guión de Alberto Bremer, es una comedia que gira en torno a la relación entre Don Servando (Bonilla) y su hijo Fran (Ibarra).

Héctor Bonilla interpreta a Don Servando, patriarca de ochenta y cinco años que vive tranquilamente en una residencia de ancianos. ‘Un padre no tan padre’, comienza cuando Servando es expulsado de su hogar de retiro. Este patriarca mexicano, de pronto, no sabe qué hacer con su vida. Es entonces cuando su hijo menor, Francisco, decide acogerle. Don Servando se adentrará en el mundo de su hijo Francisco. Descubrirá la verdad que desconocía sobre su forma de vida: vive con una comunidad de personas desconocidas y bastante extrañas para el anciano. Don Servando y su hijo Francisco deberán trabajar juntos para no acabar matándose el uno al otro.

Pantelion Films, la empresa conjunta entre Lionsgate y Televisa, anunció junto con Distant Horizon que Pantelion estrenará la comedia familiar en español UN PADRE NO TAN PADRE el 27 de enero de 2017 en Estados Unidos.

Ambientada en la majestuosa ciudad colonial de San Miguel de Allende, esta divertida comedia cuenta la historia de Don Servando Villegas (Héctor Bonilla), un anticuado patriarca mexicano de 85.