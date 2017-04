Habana, yo Quiero Verte

Me gusta este libro. Creo en sus poemas dulces y primitivos y creo en la pureza del hombre que los escribió. Sé muy bien que, como todos los poetas verdaderos, su autor no busca la gloria, no la fama. No los hizo para que lo recordaran. Los hizo para recordar él. Para aliviar con la vida efímera de la poesía –esa emoción pura rescatada de la memoria- la espantosa soledad de la cárcel.

Este es el cuaderno de versos que nos envía desde su celda Omar Rodríguez Saludes. Son piezas de amor, todas son piezas de amor, escrita con una rima caprichosa, personal y una música que varía su clave de acuerdo a los estados de ánimos del poeta, al asunto y al objeto del poema. El gran fotógrafo que es Omar, sin cámaras ni exteriores, ni rostros humanos, ni ciudad que retratar, fotografía con el lápiz todo lo que pasa por su corazón. Hace versos para captar y entregarnos a los lectores su mundo interior y los viajes de sus pensamientos. El libro es un testimonio en verso de los recorridos de Omar y de sus reflexiones sobre su realidad. Pero es, sobre todo, un documento de fidelidad y entrega al amor de sus hijos, de su familia y, en cada dimensión, de su mujer Ileana Marrero.

Hay en estos textos una armonía rara. Conviven poe-mas escritos para sus hijos pequeños que tienen un timbre único y se inscriben en el perfil de la compleja faena de comunicarse, entrar e interactuar con el universo delirante de la infancia.

Raúl Rivero.

Omar Rodríguez Saludes se vinculó al movimiento cubano de periodistas independientes desde sus inicios en 1995. Trabajando como fotorreportero. Ha colaborado en varios documentales y es autor de un extenso trabajo fotográfico. Director de la agencia Nueva Prensa, en La Habana, afiliada a Nueva Prensa Cubana. En 2003 fue condenado a 27 años de prisión por delitos de opinión. La literatura cubana escrita en las cárceles se ha convertido en un fenómeno social, por dar cuenta de un testimonio único que denuncia la situación del pueblo cubano, especialmente de aquellos que se han atrevido a levantar la voz.