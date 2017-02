Guatemala a la Expectativa

Por José Ángel Lagos Jiménez

CIUDAD DE GUATEMALA-(Especial para el periódico Información/Houston, Texas) Según lo que he hemos visto en la administración del Estado a lo largo de los años, a cualquier presidente no se le debe dar un espacio de 100 días para que demuestre sus habilidades o sus falencias en la conducción del gobierno, sino un año entero. Si a partir de ese tiempo no ha sido positivo, es posible que su curso continúe así hasta el final de su mandato. Empero, los centroamericanos siguen agarrados a la tesis de que hay que darle los 100 días a Donald Trump, ni un día más, para saber hacia dónde va. Y es que todas las naciones del istmo están a la expectativa, no faltas de tensión, por el nuevo líder en la Casa Blanca; no exageramos ni mentimos si decimos que lo ven con desconfianza en alto grado y temor… mucho temor. A esto hay que sumarle un “bombardeo” diario de la prensa internacional que ha magnificado, le ha dado tamaño colosal al mismo Trump, pero desde el punto de vista destructivo; es decir, es un tirano que va a terminar con todo lo que se cruce en su andar y ahí, por supuesto, incluye a los pueblos de América Central.

Los guatemaltecos ven como temas de capital importancia de cara a la nueva administración en Washington, el asunto de las remesas, si serán gravadas con impuestos, y, en el peor de los casos, si tendrán la misma libertad de envío como tienen hasta ahora; en segundo término, las exportaciones hacia los Estados Unidos, que podrían verse mermadas en el tanto Trump ha dicho que los productos estadounidenses deben estar en primerísimo lugar antes de los que vienen de otros países. Y en tercer puesto, la expulsión de inmigrantes; aunque esto no es nada nuevo, pues Barack Obama era especialista en deportar todos los días a decenas de centroamericanos.

En lo que se refiere a las exportaciones, Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala, las decisiones de Trump deben significar una presión para trabajar en la atracción de mayor inversión extranjera directa hacia este país, especialmente desde las naciones asiáticas. Es decir, volver la vista hacia China, Corea del Sur, Japón, Tailandia e India, para que establezcan sus empresas en suelo guatemalteco. Así mismo, observar hacia el interior de América Central para intercambiar en mayor medida los productos de la región; y para esto, las acciones deberán ir encaminadas en agilizar los procesos de integración aduanera, estandarización de impuestos y mejorar las vías de comunicación comercial en Centroamérica. Resulta optimista ver que las exportaciones entre las naciones de la región sumaron para Guatemala, hasta septiembre del 2016, Q21,142 millones (de Quetzales, moneda guatemalteca), una cantidad nada despreciable que impulsa a continuar con el comercio interno a nivel de todo el istmo.

Para Juan Pablo Carrasco, presidente de la Cámara de Comercio Guatemalteco-Americana (AMCHAM), “los empresarios asociados prevén analizar cambios en la logística comercial hemisférica, ante las últimas decisiones de Trump.” Esto quiere decir que hay que cambiar el envío de los productos del área, hacia otros destinos. Así las cosas, el futuro inmediato depende de la determinación de las naciones asiáticas, si quieren adquirir los productos centroamericanos o lo contrario. La esperanza de los guatemaltecos se fundamenta en que los países del Lejano Oriente tengan una actitud positiva, por el bien de esta región.

joseanglagosj@aol.cl