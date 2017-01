Gran Alianza Tri-Nacional

Por José Ángel Lagos Jiménez

AMÉRICA CENTRAL-(Especial para el periódico Información/Houston, Texas) Si la palabra estuviera en consonancia con la acción, los días de los delincuentes centroamericanos estarían con-tados. Esto porque los gobiernos de El Salvador, Guatemala y Honduras, se han unido, primero en preocupación compartida; y segundo, en el propósito de actuar en un solo bloque para acabar de una vez y por todas con “las maras” que tanto daño han causado a estas naciones, tanto en el índice de asesinatos de ciudadanos, como en la mala fama que le han dado a esta parte del istmo. Se ha creado para este fin, una fuerza compuesta por militares, policías, expertos en inteligencia y otras unidades, que vigilarán las fronteras y controlar así a los pandilleros. Es oportuno recordar que “las maras” tienen cerca de 70 mil miembros y se han extendido por los tres países mencionados; también por México, Estados Unidos, Canadá, España e Italia. De tal manera, el problema que se creyó era solamente de los salvadoreños, ha trascendido las fronteras, hasta llegar a ser una verdadera calamidad internacional. “Les vamos a dar de su misma medicina”, dijo un exultante presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, en noviembre pasado cuando se firmó el acuerdo tri-nacional antipandillas.

En pocas palabras, el objetivo del colectivo policial y militar de las tres naciones, es neutralizar a las maras, suprimir el narcotráfico, impedir la delincuencia común y propiciar un ambiente de seguridad para reducir los índices de violencia. No obstante, los analistas consideran que se debe hacer algo más allá de la vigilancia armada; es decir, atacar con fuerza y determinación al flagelo de la pobreza, el desempleo y la desigualdad social, que son, al fin y al cabo, los motivos que generan la violencia y que se traduce en pandilleros asesinos.

Y es que el problema es para meditar, para preocuparse profundamente, debido a que el Banco Mundial hizo un estudio sobre la seguridad pública de América Central y los datos arrojados no fueron para nada halagadores. En cuestión de homicidios, Honduras ocupa el primer puesto con 75 personas asesinadas por cada 100 mil habitantes; en segundo lugar, El Salvador, con 64 víctimas por cada 100 habitantes; y el séptimo puesto, Guatemala con 31 fallecidos por acción de la delincuencia y por cada 100 habitantes también. El análisis abarca a todos los países de América, según hemos constatado fielmente. Por su parte, otro amplio y detallado documento realizado por el Banco Central de Reserva salvadoreño, señala que la existencia de las pandillas le cuesta al país más de US$4,000 millones al año. Así como se lee. “Es un ejército de cucarachas y moscas, que tiene de rodillas a El Salvador”, dijo uno de los investigadores del fenómeno social.

En todo caso, estos gamberros están muy lejos de parecerse a los narcotraficantes y sicarios que operan en México o en América del Sur; ya que “las maras” son pandillas formadas por individuos pobres; su economía es de subsistencia delictiva y muchos de sus líderes apenas logran sobrevivir. Ello se debe a que no se mantienen del tráfico internacional de cocaína, armas ni personas; y, aunque incursionan en el tráfico de drogas, en la venta de armas y la prostitución, se dedican principalmente a un solo delito que comenten repetidamente: la extorsión. Así, estaremos pendientes de lo que vaya a suceder con esta nueva fuerza tri-nacional que, esperamos, no sea un plan más de los tantos que han fracasado en un cercano ayer, porque ya se hizo tarde para solucionar un problema que se ha enquistado hasta lo profundo.

