Goya Foods Presente en el Festival de Alimentos Goya y Vinos de South Beach

Por séptimo año consecutivo, Goya Foods, Inc. participará en el Food Network & Cooking Channel South Beach Wine & Food Festival (SOBEWFF®). También, por séptimo año consecutivo, la empresa servirá como el proveedor oficial de alimentos latinos y repetirá su papel como el patrocinador principal de Grand Testing Village por tercer año consecutivo. Este año, Goya expandirá su participación en el festival convirtiéndose en el Socio Oficial de Especies y Aceite de Oliva. Los asistentes al festival ahora podrán experimentar los alimentos Goya de más maneras durante el evento.

La lista de chefs célebres de Goya deleitará a los asistentes con su proeza culinaria. Los chefs participantes inclu-yen a Fernando Desa, chef ejecutivo de Goya; Jose Mendín, chef ejecutivo de Food Comma Hospitality Group; Richard Ingraham, chef personal de Dwyane Wade; y Sean Brasel, chef ejecutivo y dueño de Meat Market.

Durante el festival de cinco días, que tiene lugar del miércoles 21 al domingo 25 de febrero de 2018, Goya Foods invita a los huéspedes a experimentar la variedad sabrosa de sus productos latinoamericanos.

“Goya quiere que todo el mundo, desde el chef experto hasta el cocinero casero, disfrute de auténticas recetas latinas que son tanto deliciosas como fáciles de hacer”, dijo Frank Unanue, presidente de Goya Foods de Florida. “Con la amplia selección de productos Goya disponibles, es fácil dejar volar la imaginación y combinar nuevos sabores para crear platos que son únicamente suyos, y fáciles de comer”.

Goya deleitará a los huéspedes con los auténticos sabores hispanos de la marca durante tres eventos emblemáticos durante el festival: Grand Tasting Village de Goya Foods presenta carpas de degustación MasterCard y demostraciones culinarias de KitchenAid® (del viernes 23 de febrero al domingo 25 de febrero) Fun and Fit as a Family presenta Kidz Kitchen de Goya Foods (del sábado 24 de febrero al domingo 25 de febrero) Goya Foods’ Swine, Wine & Spirits (Domingo 25 de febrero).