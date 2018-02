Goya Foods, Lanza su Concurso Real-Life Chefs

Tweet on Twitter

Los ganadores del gran premio, cada uno con un acompañante, recibirán un viaje de siete días/ seis noches, incluyendo 5 días de clases de cocina impartidos por chef-instructores profesionales en el CIA, pasajes de ida y vuelta, habitaciones de hotel, una comida para dos en un restaurante del CIA, un uniforme oficial de chef del CIA, un juego de utensilios de cocina y cuchillos de chef y $1000 para cubrir gastos adicionales, todo provisto por Goya Foods.

“Para cualquiera que ame cocinar o quiera aprender, asistir a The Culinary Institute of America es la mejor experiencia,” dijo Joe Pérez, Vicepresidente Senior de Goya Foods. “Por eso estamos encantados de ofrecer esta oportunidad exclusiva a los consumidores de Goya y emocionados de colaborar con la mejor escuela culinaria del país.”

“Nos sentimos honrados de estar trabajando con Goya en el perfeccionamiento de las habilidades culinarias de sus consumidores,” dijo Scott Allmendinger, Director de CIA Consulting. “Sin importar el nivel en que estén los ganadores, ya han demostrado que saben apreciar la calidad de los ingredientes y nuestros chefs podrán decirles que es el paso más importante.”

Además, cinco ganadores del premio finalista, serán seleccionados al azar y cada uno de ellos recibirá una lección de cocina virtual exclusiva, impartida por un chef instructor del CIA.

Cada ganador del premio finalista, escogerá los tópicos de cocina de su preferencia y la clase virtual será conducida de forma remota, en vivo, uno a uno, via Skype o Facetime.

En adición a esto Goya lanzará una serie de 24 vídeos cortos de cocina, con consejos, trucos, y deliciosas recetas de chefs profesionales del CIA.

COMO PARTICIPAR: Para participar y para reglas oficiales del concurso, por favor visite goya.com/procheftips, desde enero 22 hasta Marzo 31, 2018.