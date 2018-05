Goya Foods Entrega un Cheque de $ 75,000 Para Apoyar al Evento ‘Latino Concert Series’

Goya Foods, la mayor compañía de alimentos en propiedad hispana en los Estados Unidos, entregó un cheque con valor de $ 75,000 para apoyar al evento Latino Concert Series en el Lehman Center for the Performing Arts, y anunció la entrega de un donativo de 2,800 libras de comida para la alacena universitaria para estudiantes necesitados en el marco del concierto INDIA que incluyó a Michael Stuart como invitado especial el sábado 12 de mayo de 2018 a las 8:00pm.

El donativo forma parte de Goya Gives, la iniciativa nacional de la compañía para promover y apoyar el bienestar general de nuestras comunidades con responsabilidad social, programas ambientales y valores empresariales. “Goya siempre ha creído en la importancia de retribuir a la comunidad y honrar nuestra cultura, raíces y herencia latina”, dijo Rafael Toro, director de relaciones públicas de Goya Foods. “¡Es un honor ser los patrocinadores que dan título al evento Latino Concert Series de Lehman y reunir a la gente gracias al amor compartido por la buena música y la comida deliciosa! Además, donaremos 2,800 libras de alimentos para los estudiantes que enfrentan problemas de seguridad alimentaria en Lehman; esperamos reconfortarlos con comidas saludables”.

Goya Foods ha apoyado con orgullo casi 300 iniciativas, programas, becas y eventos de beneficencia que buscan fomentar la cultura y propiciar el bienestar general de las comunidades. Goya Gives no solo hace patente la responsabilidad social corporativa de la compañía; además, consolida su dedicación a las causas sociales y los valores que reflejan el espíritu fundacional de Goya Foods.

El evento Latino Concert Series ha llevado a músicos icónicos al Bronx por más de 10 años, incluidos artistas de la talla de Willie Colón, Johnny Pacheco, Gilberto Santa Rosa, Eddie Palmieri, Prince Royce y José Alberto, así como los ya fallecidos Tito Puente y Celia Cruz. Las entradas a los conciertos Fore-ver Freestyle y Parranda Navideña siempre se agotan, y lo mismo sucede con las muestras de la mejor música sinfónica y compañías latinoamericanas de danza.