Estreno este Viernes, 24 de Febrero

Género: Thriller de suspenso

Reparto: Daniel Kaluuya, Allison Williams, Bradley Whitford, Caleb Landry Jones y Catherine Keener

Escrita y dirigida por:Jordan Peele

Productores: Sean McKittrick, Jason Blum, Jordan Peele, Edward H. Hamm Jr.

Productores ejecutivos:Raymond Mansfield, Couper Samuelson, Shaun Redick, Jeanette Volturno

En la película de Universal Pictures, Get Out, un thriller especulativo creado por Blumhouse (productores de The Visit, The Gift y la saga de Insidious) y la imaginación de Jordan Peele, un joven afroamericano visita la casa de la familia de su novia blanca viéndose atrapado allí por una siniestra razón.

Ahora que Chris (Daniel Kaluuya, Sicario) y su novia, Rose (Allison Williams, Girls), llegaron al punto de su relación en que es momento de conocer a sus padres, ella lo invita a pasar un fin de semana en el norte del estado junto a Missy (Catherine Keener, Captain Phillips) y Dean (Bradley Whitford, The Cabin in the Woods).

Al principio, Chris interpreta el comportamiento excesivamente cortés de la familia como intentos nerviosos de lidiar con la relación interracial de su hija, pero a medida que avanza el fin de semana, una serie de descubrimientos cada vez más perturbadores lo llevan a descubrir una verdad que nunca podría haber imaginado.

Get Out es a la vez un thriller atrapante y un comentario social provocador. Está escrita y dirigida por Peele (Key and Peele) y producida por Jason Blum de Blumhouse, así como también por Sean McKittrick (Donnie Darko, The Box), Peele y Edward H. Hamm Jr. (The Box, Bad Words). La película también cuenta con las actuaciones de Caleb Landry Jones (serie de X-Men), Milton “Lil Rel” Howery (The Carmichael Show), Betty Gabriel (The Purge: Election Year), Marcus Henderson (Pete’s Dragon) y Keith Stanfield (Straight Outta Compton).