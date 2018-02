Fresas Bañadas con Chocolate

Ingredientes

1 kilo de fresas grandes

chocolate negro

chocolate con leche

chocolate blanco

frutos secos a gusto: almendras, avellanas, coco rallado, etc…

nata (opcional)

Ustensilios: 3 bolsas de plástico de repostería, o 3 bolsas de plástico (para bocadillos por ejemplo). 3 recipientes

Palillos, Base para picar los palillos, (opcional).

Preparar las fresas: Lavar bien las fresas y dejarlas secar bien, sea en una reja/bandeja de horno, un papel absorbente o un paño de cocina. Poner un palillo dentro de cada fresa a nivel de las hojas.

Fundir el chocolate: Tienes 2 maneras de fundir el chocolate, al baño maría o en el microondas.

Al baño maría, simplemente pon una caserola con agua en el fuego (fuego medio) y añade el recipiente con el chocolate dentro de la caserola con agua hirviendo. Mezcla bien hasta que haya derretido el chocolate. El recipiente debe flotar, no puede tocar el fondo de la caserola para no quemarse. Repite la operación con el recipiente con chocolate negro, el con chocolate con leche y el último con chocolate blanco. Si no consigues la textura cremosa, añade un poco de nata y mezcla bien.

En el microondas, necesitas derretir el chocolate de esta manera: Chocolate negro y chocolate con leche: poner el microondas a media temperatura, mezclar cada 30 segundos y comprobar la textura. Chocolate blanco: poner el microondas a temperatura baja, mezclar cada 30 segundos y comprobar la textura. Si no consigues la textura cremosa adecuada, puedes añadir al calentar el chocolate un poco de nata.

Una vez conseguido la textura adecuada, poner cada chocolate en una bolsa (de pastelería o para bocadillo) presionar el chocolate hacia una esquina y cortar un agujero en la esquina muy pequeño.

Da vuelta a cada fresa en el recipiente de chocolate que eliges. Sacúdela un poco dentro del recipiente para quitar los excedentes de chocolate y luego refrigera para endurecer el chocolate.