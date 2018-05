Fin del Misterio: Piloto del MH370 Estrelló Deliberadamente el Avión Para Suicidarse

Tweet on Twitter

Más de cuatro años después de la desconcertante desaparición del vueloMH370 de Malaysia Airlines con 239 personas a bordo, un panel de expertos se reunió y logra coincidir en una teoría: el piloto planificó su suicidio, precipitándose al mar desde una zona donde no pudiera ser detectado por radares.

“Creo que el público en general puede consolarse con el hecho de que hay un consenso cada vez mayor sobre los momentos finales del avión”, dijo el exinvestigador principal de la Junta de Seguridad en el Transporte de Canadá, Larry Vance.

El vuelo MH370 desapareció el 4 de marzo de 2014 cuando cubría la ruta entre Kuala Lumpur, Malasia, y Beijing, China.

Todos los expertos agrupados por el programa investigativo “60 Minutes” de Australia coincidieron en la sospecha de que el capitán del MH370, Zaharie Ahmad Shah, de 56 años, intentaba suicidarse.

Creen que seleccionó una parte remota y aislada de la ruta para evadir deliberadamente radares tailandeses y malasios durante los momentos finales del vuelo, según el piloto de Boeing 777, Simon Hardy.

“A medida que el avión atravesaba Tailandia y Malasia, se acerca a la frontera, que se mueve hacia abajo, lo que significa que entra y sale de esos dos países, que es donde están sus jurisdicciones”, dijo Hardy.

El experto señaló además que el capitán Shah probablemente inclinó el ala del avión sobre Penang, su ciudad natal. “Puede haber sido una despedida larga y emotiva, o una despedida corta y emotiva”, dijo.

“Creo que alguien estuvo controlando el avión hasta el final”, dijo Hardy, en contraste con teorías de que se habría precipitado rápidamente al Océano Indico.

Los escasos restos descubiertos del avión hasta el momento pueden ser una prueba más de que el piloto realmente tenía el control, pues no muestran señales de un impacto a alta velocidad contra el agua.

Shah voló otras 115 millas más de lo que se pensaba originalmente. “Esta fue una misión de uno de los tripulantes para esconder el avión lo más lejos posible de la civilización”, dijo Hardy. “Lo que nos pone fuera del área de búsqueda que se está haciendo actualmente”.

Agregó que si lo contrataran para hacer desaparecer el Boeing 777, “haría exactamente lo mismo”.

“Creo que fue un vuelo muy preciso porque creo que lo logró y sabemos, de hecho, que los militares no vinieron a interceptar el avión”, agregó.

John Dawson, un abogado que representó a nueve familias cuyos familiares desaparecieron de MH370 y MH17, estuvo de acuerdo en que la evidencia sugería que uno de los miembros de la tripulación era responsable.

“La evidencia es tan fuerte de la participación de uno de los miembros de la tripulación aérea en derribar este avión. Esa aeronave probablemente se despresurizó, la gente murió de asfixia, fue un asesinato premeditado. Fue muy planeado. Los cuerpos nunca han sido encontrados”, dijo Dawson.