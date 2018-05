FDA Aprueba el Primer Medicamento Para Prevenir las Molestas Migrañas

El primer medicamento diseñado para prevenir las migrañas fue aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés), anunciando lo que muchos expertos creen será una nueva era en el tratamiento para las personas que sufren la forma más grave de estos dolores de cabeza.

El medicamento, Aimo-vig, fabricado por Amgen y Novartis, es una inyección mensual con un dispositivo similar a una pluma de insulina.

El precio será de $ 6,900 dólares al año un poco más de 500 al mes, y Amgen dijo en un comunicado de prensa que el medicamento estará disponible para los pacientes dentro de una semana.

Aimovig bloquea un fragmento de proteína, CGRP, que instiga y perpetúa las migrañas. Otras tres compañías, Lilly, Teva y Alder, tienen medicamentos similares en las etapas finales de estudio o en espera de FDA aprobación.

“Las drogas tendrán un gran impacto”, dijo el Dr. Amaal Starling, neurólogo y especialista en migraña de la Clínica Mayo en Phoenix a NYT. “Este es realmente un momento increíble.

Millones de personas experimentan migrañas se-veras con tanta frecuencia que están discapacitadas y en la desesperación. Estas drogas no previenen todos los ataques de migraña, pero pueden hacerlos menos severos y pueden reducir su frecuencia en un 50 % o más.

Como lo expresó un editorial reciente en la revista JAMA, son “progreso, pero no una panacea”. Hasta ahora, los medicamentos utilizados para prevenir las migrañas se diseñaron para tratar otras enfermedades, como la presión arterial alta. No son muy eficaces, pueden funcionar solo de forma temporal y, a menudo, están cargados de efectos secundarios intolerables.

En ensayos clínicos, las personas que toman el nuevo medicamento informaron que no tuvieron más efectos secundarios que los que tomaron un placebo. Los efectos secundarios a largo plazo y entre las personas con enfermedades crónicas aún no se han determinado.

Una de cada siete personas experimenta migrañas en el mundo, entre ellas 37 millones de estadounidenses, hasta un 20 % de las mujeres y el 10 % de los hombres.