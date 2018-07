FBI lanzó una iniciativa nacional contra la clonación de tarjetas

Tweet on Twitter

El FBI lanza una iniciativa nacional para mitigar la amenaza creciente de clonación fraudulenta de tarjetas y para desarticular a los grupos transnacionales de delincuencia organizada responsables.

La clonación de tarjetas, o skimming, comprende la utilización por parte de grupos delictivos de aparatos para captar de forma ilegal los datos almacenados en la banda magnética de las tarjetas de crédito o bancarias usadas en cajeros automáticos, gasolineras, y otras terminales.

El skimming ha evolucionado al shimming, que es una técnica para la que se usa un aparato que roba datos de los chips en las tarjetas de crédito o bancarias.

El impacto es considerable y, en consecuencia, los Estados Unidos sufren una pérdida económica anual de miles de millones de dólares. El Agente Especial Supervisor, Jeremiah Giron , dice que “eso recae sobre los consumidores estadounidenses a través de tasas aumentadas de interés y otros impactos económicos”.

Evite ser víctima del skimming o del shimming.

Examine los cajeros automáticos para asegurarse de que no hayan sido modificados con cámaras estenopeicas y dispositivos cubiertos. Si algo parece fuera de lo normal, no lo use.

Esfuércese por usar los cajeros automáticos que están dentro del banco mismo, ya que los delincuentes hacen blanco más a menudo de los cajeros autónomos.