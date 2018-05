Familiares de la Estudiante Paquistaní Asesinada en Santa Fe Imploran al Gobierno de EE.UU. que Actúe

El viernes 18 de mayo, Sabika Sheikh habló con su hermana de nueve años de edad por teléfono desde los suburbios de Houston, contando los días que le faltaban para completar su programa de intercambio en la preparatoria y regresar a la casa familiar en Karachi, Pakistán.

“Me dijo que en 20 días estaríamos juntas”, afirmó Soha, la hermana de Sabika. “Ella me había comprado muchos regalos”.

Horas más tarde, el ciclo interminable de violencia armada en los campus reverberó a miles de millas de distancia, cuando un tirador -identificado como un joven estudiante de 17 años- abrió fuego en la preparatoria donde asistía Sabika, en Santa Fe, Texas, matándola a ella y a otras nueve personas.

La estudiante de intercambio pakis-taní, de 17 años, era “la salvación de nuestra familia”, dijo su padre Aziz Sheikh a The Times, en una entrevista telefónica concedida el sábado.

La mayor de tres hermanos, provenien-te de un sector de clase media de Karachi -una ciudad portuaria en expansión- Sabika era una “estudiante brillante” que soñaba con unirse al servicio exterior de su país, relató.

La chica tenía previsto regresar a Karachi el 9 de junio próximo, y la familia planeaba pasar las vacaciones de verano viajando por Pakistán, visitando a familia-res. Según su padre, Sabika estaba ansiosa por conmemorar el mes sagrado musulmán de Ramadán, que comenzó esta semana y está marcado por la oración, los días de ayuno y las comidas familiares. “Ella era un alma grandiosa”, dijo.

El tío de Sabika, Ansar Sheikh, des-cribió el tiroteo en Texas como un acto de terrorismo y le suplicó al gobierno de los EE.UU. que actúe. “No culpo a la sociedad estadounidense por el asesinato de mi niña, sino a la mentalidad terrorista que existe en todas las sociedades. Tenemos que luchar contra ella en todo el mundo”, expresó. “Le pido al gobierno estadou-nidense que se asegure de que las armas no estén fácilmente disponibles en su país para nadie. Por favor, asegúrense de que esto no vuelva a ocurrir. Realmente due-le”.

Sabika estaba en los Estados Unidos en el programa de Intercambio Juvenil y Estudio (Youth Exchange and Study Program), patrocinado por el Departamento de Estado, que ayudaba a construir lazos entre los Estados Unidos y su país natal, Pakistán. Su muerte y la de las otras víctimas es desgarradora y será profundamente lamentada aquí, en los Estados Unidos y en Pakistán”.

Sheikh informó que según el cónsul general pakistaní en Houston, el cuerpo de Sabika fue trasladado a Karachi el lunes 21. “Ella era la salvación de nuestra familia”, afirmó. “Su madre y sus hermanos están en profundo estado de shock”.