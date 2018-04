Exprimera Dama Barbara Bush Falleció en su Casa de Houston

La exprimera dama anunció el domingo que dejaría de recibir tratamiento para atender una falla cardiovascular y pulmonar que sufría. Barbara Bush capitalizó su pelo cano y esa ternura propia de las abuelas para conquistar corazones, incluso entre quienes se oponían a las filiaciones políticas de su marido.

La exprimera dama de los Estados Unidos de América e implacable defensora de la educación de la familia, Barbara Pierce Bush, murió este martes 17 de abril de 2018 a la edad de 92 años, se lee en el comunicado publicado por McGrath en su cuenta de Twitter.

El presidente Donald Trump dijo en un comunicado publicado en su cuenta de twi-tter que la exprimera dama será recordada “por su gran devoción al país y la familia”.

Algunos expresidentes manifestaron sus condolencias, entre ellos los demócratas Bill Clinton y Barack Obama. “Barbara Bush fue una notable mujer. Tenía agallas y gracia, inteligencia y belleza”, escribió el primero. Obama, cercano a los Bush a pesar de sus diferencias políticas, la definió como “la roca de una familia dedicada al servicio público”, como “un ejemplo de humildad” y un “reflejo de lo mejor del espíritu estadou-nidense”.

Barbara Bush, que además de primera dama era la madre del también presidente George W. Bush (2001-2008), padecía desde hace tiempo una obstrucción pulmonar crónica, que había afectado a su capacidad cardíaca, lo que le llevó a ser ingresada en numerosas ocasiones a lo largo de los últimos años.

“Barbara Bush fue una primera dama fabulosa y una mujer como ninguna otra, que trajo amor y alfabetización a millones. Para nosotros era mucho más. Mamá nos mantuvo con los pies en el suelo y nos hizo reír hasta el final. Soy afortunado porque Barbara Bush haya sido mi madre”, declaró George Bush en un comunicado divulgado por la Fundación George W. Bush Presidential Center.

Nacida en Nueva York el 8 de junio de 1925, Barbara Pierce (su nombre de soltera) es una de las dos mujeres en la historia de Estados Unidos junto a Abigail Adams (esposa de John Adams y madre de John Quincy Adams, segundo y quinto presidentes de la nación norteamericana) que ha sido esposa y madre de un presidente.

La exprimera dama continuó con su cruzada a favor de la alfabetización y creó su propia fundación, “The Barbara Bush Foundation for Family Literacy”, que dio apoyo a organizaciones de todo el país que difundían los hábitos de lectura entre niños y adultos.

Para apoyar económicamente esta causa escribió el libro “Millie’s Book: As Dictated to Barbara Bush” (El libro de Millie: según lo dictó a Barbara Bush), que contaba los detalles diarios de la vida en la Casa Blanca a través de los ojos de Millie, el perro del matrimonio Bush, que recaudó más de un millón de dólares que fueron destinados a los programas de lectura. La esposa del presidente Trump, Melania Trump, asistirá al funeral de la exprimera dama Barbara Bush que se llevará a cabo el próximo sábado. El servicio funeral se llevará a cabo en el St. Martin´s Church ubicado en el 717 Sage Road, en el área de Memorial Village. Los organizadores del funeral señalaron que a este servicio solo se permitirá el acceso de las personas que han sido invitadas.

Sin embargo, este viernes 20 de abril se llevará a cabo una ceremonia de velación a la que podrá asistir el público. La velación se llevará a cabo entre 12 p.m. del viernes y las 12 a.m. del sábado. Cabe destacar que las personas interesadas en darle un último adiós a la exprimera dama deberán llegar primero a la Iglesia Second Baptist, ubicado en el 6400 Woodway Drive. Desde allí serán trnsportados a la iglesia St. Martin.