Expresidente Pastrana Denuncia que fue Detenido en el Aeropuerto de La Habana

El expresidente colombiano y el expresidente de Bolivia Jorge Quiroga viajaron desde Bogotá a recibir un premio de la Iniciativa Democrática de España y Las Américas

Los expresidentes de Colombia y Bolivia, Andrés Pastrana y Jorge Quiroga, fueron detenidos el miércoles en la tarde en el aeropuerto de La Habana, según informaron ambos en sus sus cuentas oficiales de Twitter.

“Con el expresidente ‘Tuto’ Quiroga estamos detenidos por el gobierno cubano en el aeropuerto de la Habana”, escribió Pastrana.

Los expresidentes viajaron desde Bogotá para recibir en nombre de la Iniciativa Democrática de España y Las Américas (IDEA) el premio Oswaldo Payá Libertad y Vida, otorgado por la Red Latinoamericana De Jóvenes por la Democracia. La Red es presidida por la hija del fallecido disidente cubano, Rosa María Payá, quien también está al frente de la iniciativa de plebiscito Cubadecide.

IDEA agrupa a 37 exmandatarios. La mención de honor será entregada a Antonio Ledezma, exalcalde metropolitano de Caracas, según informó Cubadecide en un comunicado.

“Raúl Castro pidió este 5 de marzo que no se excluya a Maduro de Cumbre de las Américas. Hoy 7 de marzo su régimen nos retiene en aeropuerto y deporta con Andrés Pastrana, evitando que participemos, a nombre de IDEA, en el evento de Cubadecide con Rosa María Payá,” escribió Quiroga en Twitter el miércoles en la tarde. “Exigimos garantías para ella”, añadió.

El secretario general de la Organización de Estados Americanos también había solicitado una visa para viajar a Cuba. Pero de acuerdo con un artículo publicado en el diario oficial Granma, su visita no es bienvenida.

Almagro exigió al gobierno cubano en Twitter que respete “los derechos de [los] ex Presidentes Andrés Pastrana y Tuto Quiroga y se les permita el ingreso, desplazamiento en Cuba, y recoger el Premio Payá.”

Pastrana y Quiroga ate-rrizaron en la capital cubana en un vuelo de la aerolínea Avianca procedente de Bogotá, pero hasta el momento las autoridades migratorias no han permitido su salida al territorio nacional, informó Rosa María Payá, hija del fallecido disidente cubano Oswaldo Payá (1952-2012).

Al cierre de nuestra edición se supo que los expresidentes fueron deportados. El Gobierno cubano ha ordenado la deportación de los expresidentes Andrés Pastrana (Colombia) y Jorge “Tuto” Quiroga (Bolivia), quienes habían sido detenidos por la policía de Inmigración tras su llegada al aeropuerto de La Habana.

“La dictadura de Cuba nos deportó hoy de la Isla por defender los principios democráticos de la región. Nuestra lucha continúa”, escribió Andrés Pastrana en su cuenta de Twitter alrededor de las 3:30 p.m., antes de regresar junto a Quiroga a Bogotá.