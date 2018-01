Exmédico Olímpico no Verá Nunca más la luz del día Fuera de Prisión

Tras una semana en juicio, el exmédico olímpico Larry Nassar fue sentenciado de 40 hasta 175 años de cárcel después de días de testimonios de más de 150 víctimas, incluida varias campeonas como Aly Raisman y Jordyn Wieber.

La jueza Rosemarie Aquilina condenó a Nassar el miércoles después de tomar en consideración la 150 “sobrevivientes”. Nassar se había declarado culpable de agredir sexualmente a siete mujeres en el área de Lansing, Michigan, entre 1998 y 2015, pero la audiencia estaba abierta para todos sus acusadores.

El exmédico, quien le mandó una carta a la jueza la semana pasada suplicando que no lo obligara escuchar los testimonios, estuvo presente todos los días de la audiencia donde sus acusadores, y los padres de las víctimas, tuvieron la oportunidad de confrontar a Nassar.

Nassar ya había sido sentenciado a 60 años en una prisión federal por crímenes de pornografía infantil.

La fiscal Rachael Denhollander dio sus argumentos de clausura en el caso contra Larry Nassar que es acusado de abusar de más de un centenar de mujeres, entre ellas varias gimnastas de alto rendimiento.

Nassar estuvo en el tribunal del condado de Ingham desde el martes pasado, cuando decenas de mujeres detallaron las formas en que usó su poder como médico de confianza para abusar a niñas menores de edad del equipo de gimnasia de EE.UU. y de la Universidad Estatal de Michigan durante más de dos décadas.

“Es mi honor y privilegio sentenciarlo porque no merece caminar fuera de una prisión jamás, no hizo nada por controlar lo que usted sentía”, aseguró la jueza antes de la sentencia.

Nassar también tuvo la oportunidad de hablar durante el juicio. Dijo que siempre recordaría las palabras de sus víctimas.

“Le pido que le dé a Larry la sentencia más fuerte que merecen sus acciones, porque al hacerlo, le enviará un mensaje a él y a otros abusadores de que no pueden salirse con la suya con sus crímenes horribles”, dijo la atleta olímpica Aly Raisman en declaración.

“Serán expuestos por el mal que son, y serán castigados con la máxima extensión de la ley. Permita que esta frase le provoque miedo a cualquiera que piense que está bien lastimar a otra persona. Abusadores, su tiempo se acabó se acabó. Los sobrevivientes están aquí con la frente en alto y no vamos a ningún lado”.

“Señor, le estoy dando 175 años que son 2,100 meses. Acabo de firmar tu sentencia de muerte”, dijo la jueza del caso Rosemarie Aquilina.

156 víctimas o familiares de las víctimas hablaron en la audiencia.

La jueza dijo que tras escuchar a las víctimas y conocer más al exmédico durante todo el juicio, que no le cabe la menor duda de que seguramente hay más niñas que fueron abusadas, pero que eso probablemente nunca se sabrá.

El poder detrás de Nassar

Además del caso contra Nassar, muchas de las mujeres acusaron a poderosas instituciones de haberlo protegido.

El médico, que fue profesor asociado en la Universidad Estatal de Michigan entre 1997 y 2016 y doctor del equipo de gimnasia en cuatro Juegos Olímpicos, fue denunciado antes de que estallara este escándalo por varias mujeres que, aseguran, fueron silenciadas.

Tanto el cuerpo de gimnastas de EE.UU. como la Universidad se defendieron y aseguraron que dieron aviso de los abusos apenas supieron de ellos.