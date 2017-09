Estudio: Hispanos Ahorran Menos Para Emergencias

Tweet on Twitter

Latinos de ingresos medios en la fuerza laboral dicen que se sienten menos seguros financieramente y se preocupan más por el dinero que otros estadounidenses, lo que plantea mayores obstáculos a la planificación de la jubilación y la creación de riqueza, según una nueva investigación encargada por Massachusetts Mutual Life Insurance Company (MassMutual).

Entre los hallazgos más importantes:

Preparación para emergencias. Tres de cada 10 hispanos reportaron haber ahorrado menos de $500 para emergencias, dejándolos desprevenidos y más propensos a tener dificultades si estuvieran fuera del trabajo por un mes o si se encontraran con eventos inesperados. Además, los latinos en la fuerza laboral son menos propensos que otros a tener por lo menos $5,000 reservados para emergencias (28% vs. 42% de la población general).

Deuda. Además, a diferencia de otros segmentos de consumidores, el estudio reveló que la deuda y las cuentas/costo de vida son los principales problemas que enfrentan los latinos en sus hogares. Los latinos en la fuerza laboral encuentran más difícil que otros administrar sus finanzas mensuales y nueve de cada diez atribuyen esta dificultad a los altos niveles de deuda y a no tener suficiente dinero.

Preparación para la jubilación. Cuando se trata de prepararse para la jubilación, los latinos se sienten que no están avanzando y más que otros, desean que su empleador hiciera más para educarlos sobre el ahorro para la jubilación. Un poco más de la mitad dicen que tener beneficios a través de su empleador los hace sentirse más seguros.

Bienestar. Entre las preocupaciones y los obstáculos para la seguridad financiera de los trabajadores de clase media, una preocupación clave para los latinos es el bienestar de sus padres y su propia salud. Mientras que, al igual que otros estadounidenses, los latinos están más preocupados por la política y la dirección del país, también son más propensos que otros a expresar su preocupación por la situación financiera de su hogar y la situación de la vivienda. Más de la mitad se preocupan por las finanzas del hogar al menos una vez por semana.