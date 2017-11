Estudiantes Crean Sorbete que Muestra si hay Drogas en las Bebidas

Tweet on Twitter

Tres estudiantes de origen latinoa-mericano, Victoria Roca, Susana Capello y Carolina Balgori desarrollaron un sorbete capaz de evidenciar drogas en las bebidas. Este preventivo dispositivo se creó en una clase de emprendimiento en el Instituto Gulliver, Miami, Florida. Su objetivo, cuentan, era buscar un mecanismo de prevención para evitar casos de abusos sexuales que se producen al consumir inconscientemente sustancias que adormecen el sistema nervioso central.

Es un sorbete que viene con dos tiras que reaccionan al ponerla con una bebida, tiras que determinan si la bebida contiene drogas o no. En caso de contenerlas, las tiras se pondrá de color azul marino”, explicó una de las innovadoras.

Este utensilio es capaz de reco-nocer inmediatamente en las bebidas si existen sustancias como rohypnol, éxtasis líquido y ketamina utilizadas para adormecer a posibles víctimas de futuros abusos sexuales.

“El abuso de adormecer con bebidas a jóvenes es muy común. Las estadísticas apuntan que de cada cinco mujeres le ocurre a una, es una cifra alta. Es un problema que escuchamos a menudo”, apuntó Balgori a InsideEdition.

El utensilio preventivo aún no está en el mercado, está en espera de la pa-tente. Las creadoras creen que es mejor comercializarlo a las estudiantes universitarias y a los dueños y clientes de bares, discotecas y restaurantes.

“Sabemos que no es la solución final, pero queremos reducir los riesgos de futuras violaciones y situaciones peligrosas que pasamos las mujeres”, afirmó Balgorri.