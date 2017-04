Estados Unidos Reconoce que no hay Plata Para el Muro

El gobierno de Estados Unidos reconoció que no tiene dinero para la cons-trucción del muro fronterizo con México, una de las principales promesas del presidente Donald Trump durante su campaña.

El Departamento de Seguridad aseguró que solo se tienen los fondos para los prototipos de la valla. no para la construcción de la pared propieamente dicha a largo plazo.

Tenemos dinero para los prototipos, no para los planes de largo plazo. Después vere-mos las decisiones presupuestales para las fases futuras de la construcción del muro” afirmó esta semana David Lapan, vocero del departamento.

El vocero comentó que por el momento enfocarán en evaluar los proyectos y construir los prototipos a fines de la primavera o principios del verano.

Los prototipos, tendrán altura de 5 a 9 metros y extensión menor a 10 metros, y serán montados en la zona de San Diego.

Pese a ello, el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Paul Ryan, así como el senador republicano Roy Blunt, dejaron entrever que dicha petición no será considerada en el presupuesto del 2017.

Más de 700 empresas estaban interesadas en cons-truir el muro, de acuerdo a los planes detallados en la licitación pública que lanzó el gobierno y que cerró esta semana.

El muro en la frontera fue una de las promesas electorales más populares del presidente Trump, quien había asegurado que, aunque el Congreso estadounidense tenga que adelantar el dinero, el costo de la obra lo asumirá México, cuyo gobierno se niega rotundamente a ello.

El costo estimado del muro fronterizo ha ido creciendo progresivamente desde los $ 8.000 millones que calculó inicialmente Trump, hasta los $ 21,600 millones, según los últimos cálculos del Departamento de Seguridad Nacional.