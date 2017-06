Esposos Thompson Acusados de la Muerte de Hernández Comparecieron Ante el Tribunal

A fuera del juzgado, los manifestantes exigían justicia para Johnny Hernández, mientras que dentro del sistema de justicia, Chauna y Terry Thompson hicieron su primera aparición de lo que sin duda serán muchas en la corte. Sus abogados dicen que su procesamiento es injusto y motivado por la presión pública.

Decenas de manifestantes persiguie-ron el martes a una agente policiaca del área de Houston y a su marido después de que la pareja compareció por cargos relacionados con la muerte de un hispano al que sometie-ron después de una confrontación afuera de un restaurante.

En cierto punto, los ma-nifestantes rodearon el auto al que subió la pareja al salir de su prime-ra audiencia e impidieron temporalmente que dejara el lugar.

“Es una especie de mentalidad de la muchedumbre, es amenazante, es muy personal, se sienten amenazados”, dijo Scot Courtney.

Le diré que mi cliente no habría sido acusada, si no es por su tipo de trabajo. No creo que otra persona hubiera sido acusada de asesinato por tocar a alguien en el brazo”, dijo Greg Cagle.

Y ciertamente no fue acusado tan rápidamente después de esta pelea fatal fuera del Denny’s entre Thompson y Johnny Hernández. El caso ha inflamado pasiones y por razones de seguridad, los Thompson dejaron el tribunal por una puerta trasera y bajo escolta.

La oficina del fiscal del distrito está presionando contra todas las demandas de que los Thompson han recibido el tratamiento favorable.

“Mi mensaje es que la Oficina del Fiscal del Condado de Harris está dedicada a buscar justicia para Johnny Hernández y buscaremos ese debido proceso a través del ordenado por los tribunales”, dijo David Mitcham de la Oficina del Fiscal.

Y hablando de los tribunales hay justicia financiera, así como la justicia penal. Mientras que los Thompson estaban en la corte criminal, la familia Hernández estaba anunciando una demanda civil contra la pareja que busca la suma de un millón de dólares por los daños.

Alexa Hernández la pequeña hija tiene tres años de edad, tiene por delante una larga vida, alguien tiene que hacer por ella lo que su padre haría si estuviera aquí, era el único sostén de la familia y alguien tendrá que hacerlo”, dijo el abogado Troy Chandler.