España, Italia y Alemania ya tienen líder absoluto en sus ligas

La Premier League sigue siendo la liga más reñida del continente europeo. Tras cinco fechas de competencias Chelsea y Liverpool comparten el primer lugar en la tabla de clasificación con 15 unidades.

Los dirigidos por Jürgen Klopp han sido efectivos pese a la poca participación anotadora de Mohamed Salah. El equipo de Liverpool busca su primer título liguero desde 1990. Los Reds derrotaron 1-2 al Tottenham en su visita a Wembley. Georginio Wijnaldum y Roberto Firmino marcaron las anotaciones para el equipo de Anfield. Por su parte el belga Eden Hazard anotó un Hat-trick en la victoria 4-1 del Chelsea sobre el recién ascendido Cardiff City. Pese a que en el verano se vinculó a Hazard con el Real Madrid, el extremo Blue vive un momento increíble bajo las órdenes de Maurizio Sarri. Chelsea no disputará la UEFA Champions League esta temporada, lo que significa que todos sus esfuerzos estarán dirigidos a ganar la Premier League. Los campeones defensores derrotaron 3-0 al Fulham en el Etihad Stadium. Fue el primer partido como titular en la temporada para Leroy Sane, quien abrió el marcador. David Silva y Raheem Sterling anotaron los otros goles del compromiso. El City es tercero con 13 puntos.

Barcelona es líder en España tras empate del Real Madrid

El equipo Culé no tuvo una buena tarde en Anoeta, pero supo sobreponerse a la Real Sociedad para mantener su paso perfecto en La Liga y ser el único líder de la competencia.

Los goles de Luis Suárez y Ousmane Dembélé en el minuto 63 y 66 de la segunda mitad le dieron la victoria a los dirigidos por Ernesto Valverde en el nuevo estadio de Anoeta. En San Mamés, también perteneciente al País Vasco, el Real Madrid dejó escapar sus primeros puntos en el campeonato tras empatar 1-1 ante el Athletic Club de Bilbao.

San Sebastián ha sido una plaza difícil para el Barca en los últimos años. La temporada pasada el cuadro Culé caía derrotado 2-0, pero supo darle la vuelta al marcador para terminar imponiéndose 2-4. Esta fue la primera victoria del Barcelona ante los donostiarras desde 2007. “En esta clase de partidos se ve La Liga”, comentó Luis Suárez tras finalizar el encuentro. “El año pasado también remontamos un 2-0 tras muchos años sin ganar. Reaccionar habla muy bien del equipo”.

El Madrid no pudo vencer la resistencia de Unai Simón, quien en el primer tiempo evitó las anotaciones de Asensio y Modric. Isco ingresó en el segundo tiempo para anotar el 1-1 parcial a los 62 minutos luego de un centro por banda derecha de Gareth Bale. Asensio vio frustradas nuevamente sus intenciones anotadoras con otra gran intervención de Unai. “Sabíamos que iba a ser un partido con mucha dificultad. Hemos tenido más problemas en la primera mitad por falta de movilidad, y en la segunda lo hemos sabido mejorar y ahí está el resultado”, comentó Sergio Ramos. “Nos sabe a poco este empate porque nos hubiera gustado sumar de tres en tres, pero no ha podido ser así’. Los merengues escoltan al Barca con 10 unidades.

Cristiano rompe el cerrojo y anota sus dos primeros goles como Bianconeri

Cristiano Ronaldo ha retomado su mejor costumbre futbolística: anotar. El astro portugués tardó 320 minutos en anotar su primer gol con la Juventus en la Serie A. Cristiano solo tuvo que empujar el balón hacia las redes. El ‘Bicho’ aportó un doblete en la victoria 2-1 sobre Sassuolo.

El portugués pudo anotar en su cuarto partido liguero en Italia, desde que llegó procedente del Real Madrid por 112 millones de euros (131,5 millones de dólares), récord en la Serie A. El rostro de Cristiano se transformó luego de reencontrarse con el gol. El portugués realizó su particular celebración cerca de la bandera del córner, levantando sus brazos y con una particular sonrisa. Posteriormente saltó y recibió el abrazo de sus compañeros. “Quería anotar. Estoy de verdad Feliz”, señaló CR7. “Así es el fútbol. Lo más importante es ganar y jugar bien. Desde luego, había algo de presión en general después de que llegué del Real. Había muchas expectativas. Así es la vida. Estoy trabajando bien. Mis compañeros me están ayudando a adaptarme a esta nueva liga”.

Cristiano Ronaldo había anotado su primer tanto en la temporada 2017-18 en su cuarto compromiso, al igual que en esta ocasión. El cinco veces ganador del Balón de Oro estuvo cerca de marcar un Hat-trick, pero el arquero Andrea Consigli se interpuso. El internacional brasileño Douglas Costa fue expulsado por darle un cabezazo y escupir a Di Francesco. La comisión de árbitros sancionó al extremo de la Juventus con cuatro fechas de sanción.

La Juventus suma cuatro victorias en igual cantidad de encuentros disputados. SPAL y Napoli escoltan a “La Vecchia Signora” con 9 unidades cada uno.

James marcó en la victoria del Bayern Múnich ante el Bayer Leverkusen

El colombiano James Rodríguez anotó el tercer gol de Bayern en la victoria 3-1 sobre el Bayern Leverkusen, por la tercera fecha de la Bundesliga. El Allianz Arena presenció un encuentro parejo, donde el equipo de Múnich sufrió una baja sensible; el volante francés Corentin Tolisso fue sustituido por el colombiano por una lesión en su rodilla derecha.

Tolisso se tomó de manera inmediata la rodilla al caer luego de chocar con Kevin Volland. El volante necesitó ayuda para poder salir del terreno de juego. “No pinta bien para Tolisso. Todo indica que es una lesión de ligamento cruzado”, dijo el presidente del Bayern Uli Hoeness. Las pruebas médicas realizadas a Tolisso confirmaron lo peor. Se presume que Tolisso podría regresar a los terrenos de juego antes de que finalice la temporada. El Bayer Leverkusen acumuló su tercera derrota de la temporada.

El Bayern es puntero en la Bundesliga con nueve unidades, seguido por el Borussia Dortmund, Wolfsburg, Hertha Berlin, Borussia Mönchengladbach y Mainz 05, con siete unidades. La cuarta jornada de la Bundesliga tendrá encuentros muy llamativos: Bayern visitará al Schalke 04, mientras que el Dortmund deberá visitar al Hoffenheim.