ES CONVENIENTE HACERSE ALGUNAS PREGUNTAS

Por Emilio Martínez Paula

Es interesante preguntarse para qué la naturaleza inventó al tiburón, que le puede arrancar un brazo, o cualquier otra parte del cuerpo a un nadador inofensivo, mas otros seres vivos que campean por su respeto, como los tigres los leones las panteras, que es muy interesante verlos en un parque zoológico, pero muy peligroso encontrárselos en la selva, a menos que usted sea un cazador profesional, de los que Ernest Hemingway utilizaba para darle colorido a sus cuentos. Pero que necesidad hay de que esos peligrosos animales, como tigres y leones o serpientes de cascabel anden dando vueltas por ahí, ¿Para qué?

Pero que necesidad hay de que una leona que está amamantando a sus cachorros amorosamente, de buenas a primera se lance a cazar un pobre ciervo que está tranquilamente comiendo un puñado de yerba, sin molestar a nadie. De paso recordemos que los leones no cazan. Cazan las leonas y le entregan la comida al llamado rey de la selva, el león. Ge-neralmente el león se ocupa de que ningún otro león se atreva a entrar en su territorio, ya que cada león cuida a sus leonas. También es curioso preguntarse por qué hay seres humanos de distintos colores, unos son blancos y otros son negros, amarillos etc. Para los que como yo piensan que no existen las razas, sino que los seres humanos cambian el color de su piel gracias a que sus vidas se realizan bajo la influencia del lugar donde viven, ejemplo si viven en África en zonas donde el sol se proyecta sobre cuerpos sin ninguna protección los que viven allí tendrán tendencia a tener su piel negra, como los que viven el lugares que los seres humano se protegen del sol, tienden a tener la piel blanca. O de otro color. Pero lo más interesante es que podemos preguntarnos que hacen en la selva los tigres, leo-nes, panteras etc. No tienen nada que hacer, si acaso atrapar un pobre mono que no se haya acostumbrado a subirse a un árbol para protegerse de sus posibles enemigos. Bueno, tal vez el lector se pregunte que ha aprendido de leer este artículo pero se puede hacer algunas preguntas sobre temas en general y preguntarse a sí mismo si ha aprendido algo, pues es posible que nunca se haya preguntado algunas de las ideas que hemos planteado aquí, cómo que hace un tiburón dando vueltas por los océanos, aunque he leído en alguna parte que los tiburones limpian el mar al comerse otros peces que pueden estar enfermos etc, etc. Pero lo esencial es que cuando lean siempre se despierte la curiosidad del lector, por ejemplo si al final de leer este trabajo se le ha despertado la curiosidad o si piensa que ha perdido su tiempo, esto lo ha obligado a pensar. Espero que estas ligeras líneas hayan despertado en nuestros lectores nuevas curiosidades, superiores a las que nosotros hemos planteado aquí.