Entre Bromas y Entre Veras, Síntesis y Moralejas

Leer a Estrella Betances de Pujadas es como embarcarse en un tren que en su prisa va mostrando gentes, hechos y lugares desde un ángulo apasionante. De esa lectura nadie puede escapar hasta que su autora gotea la última palabra. Entonces nos deja con sed de pedirle otro suceso, otra criatura humana de su invención, otro sitio para que nos secuestre la mirada. Leer a Estrella es aceptarla o rechazarla por sus puntos de visa definidos, aunque éstos son amplios siempre y respaldados por la lógica de la vida, aporque en su conceptual visión del mundo hay una gran clarividencia. Hay también una gran sinceridad en sus numerosas reflexiones y una tremenda audacia para opinar, que la empuja a romper con el miedo y a comprometerse en lo que dice. En ese libro de la Editorial Caliope, Betances junta ensayos y cuetos a un relato fascinador sobre su segunda visita a Salamanca. Todos nos dan la impresión, por lo enjundiosos que resultan, de que su autora, que tanto nos entrega, tiene más cosas que decir aún, que por ser tantas no caben en el marco de su momento, ni en la apretada concisión que la caracteriza.

Estrella Betances de pujadas es una excelente fabulista con fácil, agudo y brillante manejo del lenguaje. Aparte de la fluidez de la palabra precisa que encaja perfectamente en la acción y el personaje, asoma en sus historias un sentido del humor que no afecta su compasión humana. Sus palabras tienen una sorprendente vitalidad que obliga al lector hasta el punto final. Carmen Alea Paz, Escritora.

La pasión que E. Betances de Pujadas derrocha en sus narraciones no le impide una objetividad afiladísima en el análisis de la vida.

Dorothy Smith, Psicóloga y Presidenta de la Editora Ponce de León.