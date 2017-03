Entra en Vigencia Polémica Política Sobre Porte de Marihuana

Tweet on Twitter

La polémica política que evita el encarcelamiento a quienes porten menos de 4 onzas de marihuana en el condado Harris entró en vigencia a partir de este miércoles 1 de marzo.

El programa es promovido por la fiscal del Condado Harris, Kim Ogg, y asegura que los que sean encontrados con esas pequeñas cantidades de marihuana tendrán que tomar una clase de educación sobre drogas de cuatro horas.

La idea de las autoridades en el Condado y la ciudad es descongestionar el sistema carcelario local y condal. Así estas creen que producirá un ahorro de varios millones de dólares al no tener que enviar estas personas a la cárcel.

Sin embargo, la idea no parece convencer del todo a otros fiscales de distrito del área, como Brett Ligon, del condado Montgomery, quien dijo que “a pesar de un incremento en las tasas de crímenes violentos en el condado Harris, Ogg se enfoca en la legalización de la marihuana”.

Ligon ha dicho que a diferencia del condado Harris, Montgomery “no se convertirá en un santuario para los fumadores de marihuana”.Y agregó yo juré respetar la ley -todas las leyes promulgadas por la legislatura de Texas-. Yo no escojo cuáles leyes hago cumplir”.

Este proyecto fue una de las propuestas impulsada por Ogg durante la campaña en la que derrotó a la republicana Devon Anderson.