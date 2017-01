En un Accidente con gas Fosfano Mueren Cuatro Menores de Edad

Tweet on Twitter

Una mujer se hallaba en estado crítico el martes por la noche, luego de la emisión accidental de gas tóxico debajo de su casa que mató a cuatro de sus hijos y provocó trastornos a otros cinco familiares, dijeron los bomberos y autoridades hospitalarias.

Las cuadrillas que respondieron a la llamada a las 5 de la mañana del lunes creyeron que se trató de intoxicación con monóxido de carbono, pero las autoridades determinaron luego que hubo una emanación de gas fosfano cuando un miembro de la familia arrojó agua para quitar granos de pesticida que había colocado bajo la casa rodante. Un niño murió en el lugar y otros tres en un hospital.

Martha Balderas, de 45 años, vecina de Amarillo, se encontraba en estado crítico en el Centro Médico Universitario de Lubbock, según un vocero de la institución. Su esposo y cuatro de los hijos se encontraban estables en el hospital en Amarillo, según autoridades de salud.

Los muertos eran varones de 7, 9 y 11 años y una niña de 17, dijeron los bomberos. Los cuatro vivían en la casa.

Los investigadores dijeron que no estaba claro cuánto tiempo las víctimas respiraron gas fosfano hasta que llegó alguien de visita el lunes y llamó a emergencias. El gas fosfano puede provocar insuficiencia respiratoria y en casos graves edema pulmonar.

Una decena de socorristas de la policía, bomberos y servicios médicos fueron hospitalizados por precaución, pero ninguno exhibió síntomas de enfermedad.

El padre de los niños que murieron dijo a los socorristas a través de un traductor de español, que él había esparcido los gránulos bajo la casa móvil de la familia después de que un amigo le proporcionó el producto, dijo el capitán Larry Davis, del departamento de bomberos de Amarillo. Davis señaló que el pesticida no está a la venta para el público en general. El manual del producto indica que éste es para el control de plagas en instalaciones de transporte o almacenamiento de alimento animal y otros productos. Davis agregó que, hasta donde él sabe, el padre no tiene certificación profesional. Dijo que desconoce si el amigo que le dio el pesticida cuenta con certificación.

El agua activó la reacción química que liberó el gas.

Un visitante que llegó temprano halló a la familia con malestares y llamó al número de emergencias 911.