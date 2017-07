Tweet on Twitter

Share on Facebook

Es por este Amor que Isabel Díez capta con su enorme sensibilidad e intuición el motivo por el cual un nacimiento o el mismo hecho de la concepción de un nuevo ser no es algo fortuito ni casual y muy prolongado en el tiempo antes de que ocurra este milagro en sí. Concluye esta venida al mundo de una manera culminante como sólo lo podría hacer la autora de estos versos: Existo desde siempre…/ caigo de nuevo en brazos de la tierra/ sin otra ceremonia que tu carne/ y el mito milagroso que la inflama. Y finalmente, como epílogo después del nacimiento, nos deja estos estremecedores endecasílabos: Gracias doy por cumplir con lo pactado, llegué a ti y me amaste en el momento, en que tu corazón y el mío, doble acento se hiciera uno en cuerpo desdoblado. Doble latir, doble existencia, un nido. ¡Gracias, por no ser carne en el olvido!

Isabel Díez Serrano, Sevilla, residente en El Escorial (Madrid). Poeta. Promotora cultural. Crítica li-teraria. Antóloga. Treinta libros publicados. En más de 70 Antologías. Traducida en varios idiomas. Poemas musicalizados por varios autores. Premios: Alhoja De Plata, Sánchez Brun, Mención de Honor Prometeo de Poesía, Trofeo Reina Amalia, Mujer 2010 en Cultura pro el ayuntamiento de la Leal Villa de El Escorial y otras Menciones de Honor. Dirige la Tertulia Príncipe de Asturias y la Revista Oriflama www.oriflama.es. Quien es quien en las Letras Españolas desde 2003.