En Agosto es Hora de Ponerse al día con las Vacunas, Antes del Regreso a Clases

Todos los años cuando el verano se va acabando, los niños se preparan para el comienzo de clases. Para muchos, esto significa cortarse el cabello para la escuela, comprar ropa nueva y útiles escolares. Una cosa que no debería olvidarse es ir al médico de familia para asegurarse de que los niños en edad escolar tengan todas las vacunas obligatorias al día.

Durante el mes de agosto, que es el Mes nacional de concientización sobre las vacunas, los médicos de familia les recuerdan a los padres que las vacunas mantienen sanos a sus hijos y protegen a los niños con pro-blemas de salud que no les permiten vacunarse. “Es fundamental asegurar-se de que usted y su hijo se vacunen conforme al calendario de vacunación recomendado por los Centros para el Control de Enfermedades”, señaló el Dr. John Meigs, Jr., presidente de la Academia Estadounidense de Médicos de Familia. “Vacunarse es importante no solo para los niños en edad escolar, sino también para los bebés y niños pequeños, las mujeres embarazadas, los adolescentes y preadolescentes y los adultos medianos y mayores”.

Cada año, la AAFP y el Comité asesor sobre prácticas de vacunación de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) colaboran en el desarrollo de recomendaciones para el uso habitual de vacunas en niños, adolescentes y adultos en los Estados Unidos. Todos los estados exigen que los niños se vacunen contra ciertas enfermedades contagiosas para asistir a la escuela. Hay información disponible sobre calendarios de vacunación recomendados para personas de todas las edades en familydoctor.org. Además, la AAFP desarrolló un mapa interactivo de niveles de cobertura según la vacuna para cada estado.

Los CDC ofrecen una lista con vacunas recomendadas para prevenir 17 enfermedades a lo largo de la vida y así proteger la salud de los estadounidenses desde el nacimiento hasta la ancianidad. Datos de los CDC muestran que las vacunas son efectivas no solo para prevenir enfermedades sino también para reducir los gastos en salud.

Vacunas en el Museo de los Niños de Houston

Los niños, de 6 semanas a 18 años de edad, que necesitan inmunizaciones tendrán la oportunidad de recibir vacunas gratis en el Museo de Niños de Houston desde este jueves.

Comprometidos con crear una comunidad de niños sanos, el Programa de Clínica Móvil de Texas Children’s administrará las vacunaciones de regreso a la escuela a los primeros 150 niños que lleguen todos los jueves a la ‘Noche Familiar Gratis’ en agosto. Para calificar, los padres y tutores necesitarán los registros de inmunización de su hijo. Todas las vacunas requeridas por la escuela serán proporcionadas excepto para la prueba de la TB o la gripe. No es necesario registrarse previamente.

Inmunizaciones GRATIS de Regreso a la Escuela, Jueves Noche Familiar Gratuita (3, 10, 17, 24 y 31 de agosto de 2017, de 5 a 7 p.m. Límite primeros 150 niños cada jueves. Children’s Museum of Houston (Museo de los Niños de Houston), 1500 Binz St., Houston, TX. 77004.