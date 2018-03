Empresas que Cortaron Nexos con la NRA Tras la Masacre en Florida

Después del ataque en la escuela secundaria de Parkland, Florida, varias compañías han decidido romper sus relaciones con la Asociación Nacional del Rifle (NRA por sus siglas en inglés).

Poco a poco se ha ido conociendo cuáles son estas empresas

En el listado hay dos aerolíneas, la primera de ellas es Delta Airlines, una de las marcas de transporte aéreo más grandes del mundo. La empresa dio por terminado su convenio con la NRA, el cual generaba grandes descuentos a los miembros que viajaran en grupo para actividades asociadas a la Asociación Nacional del Rifle.

La otra aerolínea que se despidió de los convenios fue United Airlines, que informó a través de un trino: “United está notificando a la NRA que ya no ofreceremos una tarifa con descuento en su reunión anual y solicitamos que la NRA elimine nuestra información de su sitio web”.

TrueCar, empresa dedicada a la venta de vehículos, también decidió acabar las relaciones comerciales. Al igual que muchas compañías, TrueCar respondió a la presión ejercida por diferentes grupos después de la masacre en la escuela en Florida y el rechazo a la NRA.

El First National Bank de Omaha se comprometió a dejar de emitir una tarjeta Visa con la marca NRA.

Enterprise Holdings, una compañía dedicada al alquiler de vehículos y que administra grandes firmas dedicadas al mismo negocio como Alamo, Enterprise y National, anunció la cancelación de descuentos en el servicio para los miembros de la Asociación Nacional del Rifle, esto desde el 26 de febrero de 2018. La compañía de alquiler de carros Hertz también terminó su relación de beneficios para los asociados de la NRA.

La compañía de seguridad informática Symantec fue otra de las que se unió a la petición de miles de estadounidenses y finalizó una promoción que ofrecía a los usuarios de la NRA.

La compañía de seguros MetLife afirmó en Twitter que, a pesar de valorar a sus clientes, debían finalizar los descuentos especiales para los miembros de la NRA. Estos descuentos y servicios incluían seguros para embarcaciones, motocicletas y casas rodantes.

Llegando al final de esta lista está la cadena de hoteles Best Western, que informó a través de Twitter a los usuarios que hacían parte del #BoycottNRA que no existía relación alguna entre la Asociación Nacional del Rifle y esta compañía de hospedajes.

Por último, la multinacional hotelera Wyndham también cedió a la petición de las víctimas informando que rompía sus relaciones con la NRA.

Además, los estudiantes del país han impulsado el hashtag BoycottNRA para presionar a las empresas a dejar de lado sus negocios con esta asociación.