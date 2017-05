Emmanuel Macron Prepara el Terreno Para Completar a su Gabinete

Tweet on Twitter

El jefe de campaña del partido conservador de Francia criticó el martes a su compañero Edouard Philippe por aceptar el puesto de primer ministro designado por el presidente centrista Emmanuel Macron, quien se preparaba esta semana para designar al resto de los integrantes de su Gobierno.

François Baroin, jefe de la campaña electoral del partido Los Repu-blicanos (LR) – que está siendo afectado por las tácticas de “divide y vencerás” de Macron – dijo al canal de televisión local BFM que Philippe había “tomado una opción que no es la nuestra”.

Macron designó el lunes a Philippe, un jurista del ala moderada de Los Republicanos, para liderar a su Gabinete, en una decisión que busca ampliar su alcance político y debilitar a sus adversarios antes de las elecciones parlamenta-rias de junio.

Varios parlamentarios socialistas también se han unido a la causa de Macron y 21 diputados del LR, incluyendo algunos pesos pesados del partido y exministros, emitieron el lunes un comunicado conjunto instando al partido a res-ponder positivamente a “la mano extendida por el presidente”.

“Depende de él resolver este elemento de esquizofrenia”, añadió Baroin.

Macron espera que las elecciones de junio le den a él y a su partido La República en Marcha (REM) la mayoría necesaria en el Parlamento para sacar adelante sus planes de recorte del gasto público, impulso de la inversión y creación empleo, tras años de adversidades económicas.

“Lo que Emmanuel Macron propone es dinamitar, no es una remo-delación política”, dijo Baroin, añadiendo que el LR no quiere enfrentarse a él pero que el partido está dispuesto a sostener un diálogo político.